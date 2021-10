Neue Details zu AirPods 3, AirPods Pro ab sofort mit MagSafe-Case

Neue Details zum Hauterkennungssensor

Kein „Conversation Boost“ für die neuen AirPods

AirPods Pro erhalten MagSafe

Apples Auswahl an unterschiedlichen AirPods-Modellen kann sich mittlerweile sehen lassen: Neben den Bügelkopfhörern AirPods Max finden sich drei weitere Ohrhörer im Portfolio, die allesamt über Eigenheiten verfügen. Bei den AirPods der dritten Generation nahm Cupertino so manche Verbesserung vor, um diese deutlich von den Vorgängern abzuheben. Nun dringen weitere Details zu dem Produkt an die Öffentlichkeit. Auch die AirPods Pro blieben nicht unangetastet: Apple feilte am Case, dessen Funktionsumfang nun mit jenem der AirPods 3 mithalten kann.Apple verspricht für die neuen AirPods einen verbesserten Hauterkennungssensor – im Vergleich zum Vorgängermodell sollen die Ohrhörer deutlich besser dazu in der Lage sein, zwischen Haut und anderen Oberflächen zu unterscheiden. Nähere Informationen zu dieser Technologie nennt Apple erwartungsgemäß nicht, was natürlich entsprechende Spekulationen befeuert. Nun will TrendForce von Brancheninsidern erfahren haben, dass die In-Ears auf Photoplethysmographie setzen: Dank Chips mit kurzwelligem Infrarotlicht (SWIR) und Photodioden sei es den neuen AirPods möglich, Feuchtigkeit menschlicher Haut zu identifizieren und so festzustellen, dass sich diese tatsächlich in Ohren befinden.Auch wenn Apple die AirPods deutlich aufgewertet hat, bleiben manche Features den Pro-Modellen vorbehalten. Hierzu zählt auch „ Conversation Boost “ (auf Deutsch: „Konversationsverstärkung“). Dieser erleichtert die Unterhaltung einer hörgeschädigten Person. Wer auf die Funktion Wert legt, muss weiterhin zu den Pro-Modellen greifen.Apropos AirPods Pro: In einigen wenigen Aspekten geraten die In-Ears im Vergleich zu den AirPods 3 ins Hintertreffen. Beispielsweise stattet Apple die neuen AirPods mit einem Ladecase aus, welches per MagSafe an Ladegeräten haftet. Die Pro-Versionen weisen diese Funktion bislang nicht auf – was sich nun ändert:Die neue Hardware-Revision ist nun ebenfalls mit MagSafe kompatibel. Wer die AirPods Pro im Handel erwirbt, sollte genau auf die Verpackung schauen, da dieses Detail dort vermerkt ist. AirPods (3. Generation) im Apple Online Store AirPods Pro im Apple Online Store