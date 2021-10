Vergleich: AirPods 2 vs. AirPods 3 vs. AirPods Pro

Gemeinsamkeiten: Simple Einrichtung, gute Einbindung in den Apple-Kosmos

Drei unterschiedliche Designs, Noise Cancelling nur für AirPods Pro

AirPods 2 AirPods 3 AirPods Pro Abmessungen Ladecase 53,5 x 44,3 x 21,3 mm 46,4 x 54,4 x 21,38 mm 45,2 x 60,6 x 21,7 mm Geräuschunterdrückungs- und Transparenzmodus nein nein ja 3D-Audio nein ja ja Adaptiver EQ nein ja ja Schutz vor Wasser und Schweiß nein ja, nach IPX4 ja, nach IPX4 Conversation Boost nein nein ja Abstandssensoren ja ja, verbessert ja Bedienung per Berührung per Druck per Druck Ladevorgang Lightning Lightning, Qi, MagSafe Lightning, Qi, MagSafe (bei neuen Modellen) Akkulaufzeit mit Case etwa 24 Stunden etwa 30 Stunden etwa 24 Stunden Preis 149 Euro, Marktpreis zum Teil deutlich darunter 199 Euro 279 Euro, Marktpreis zum Teil deutlich darunter

Akku und Preis

Als Apple die ersten AirPods gemeinsam mit dem iPhone 7 2016 vorstellte, war noch nicht abzusehen, dass die Ohrhörer bald absolute Kassenschlager sein würden. Mittlerweile hält das Unternehmen vier Modelle zum Kauf bereit: Neben den Bügelkopfhörern AirPods Max finden sich die zweite und dritte Generation der AirPods ohne Namenszusatz sowie die AirPods Pro im Portfolio. Manche der Unterschiede zwischen den In-Ears sind offensichtlich, andere müssen Nutzer mit der Lupe suchen. Außerdem ist es mitnichten so, dass die AirPods Pro den „herkömmlichen“ AirPods in allen Belangen überlegen sind. Bei den Preisen gilt jedoch zu beachten, dass es für die vermeintlich teuren Pro-Modelle im Handel oft verlockende Angebote gibt.Egal ob AirPods der zweiten oder dritten Generation oder Pro-Modell: Alle Varianten weisen so manche Gemeinsamkeiten auf. Sie funktionieren mit Bluetooth 5.0 und der H1-Chip sorgt für eine rasche Einrichtung mit kompatiblen iDevices. Außerdem ist ein Wechsel zwischen den Geräten unkompliziert möglich: Wer auf dem iPhone Musik hört und plötzlich den Mac als Audioquelle heranzieht, muss üblicherweise nicht erst die Bluetooth-Einstellungen bemühen. Ebenfalls stets an Bord: Siri sowie in den Ohrhörern verbaute Abstandssensoren. Letztere sorgen dafür, dass die Musik unterbrochen wird, sobald sich einer der Stöpsel nicht länger im Ohr befindet. Bei Bestellungen im Apple Online Store lassen sich außerdem kostenlose Gravuren auf den Ladehüllen vornehmen. Ferner winkt ein sechsmonatiges kostenfreies Abonnement bei Apple Music für Käufer, die den Streamingdienst bislang noch nicht genutzt haben.Erste Unterschiede zeigen sich beim Design: Die Stiele der AirPods 2 sind deutlich länger und nur bei den AirPods Pro kommen Silikonaufsätze zum Einsatz. Apple liefert drei verschiedene Größen mit, allerdings kann sich nicht jeder Nutzer damit anfreunden. Die Bedienung der AirPods 2 erfolgt über mehr oder weniger sanftes Antippen – die beiden anderen Modelle reagieren druckempfindlich und bieten erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten. Die Pro-Variante punktet vor allem mit dem Active Noise Cancelling: Lästige Umgebungsgeräusche werden so herausgefiltert. Der Transparenzmodus ermöglicht ist hingegen praktisch, um Lautsprecherdurchsagen oder Ähnliches deutlicher wahrzunehmen.Die von Apple offiziell genannten Akkulaufzeiten sind etwas undurchsichtig: Bei den AirPods 2 und Pro spricht das Unternehmen von „mehr als 24 Stunden“ mit dem Ladecase, bei den AirPods 3 sind es „bis zu 30 Stunden“. Die AirPods 3 und Pro laden induktiv per Qi-Standard, außerdem unterstützen beide Modelle MagSafe – die Pro-Ohrhörer müssen hierfür aber in der neuesten Hardware-Revision vorliegen (siehe hier ). Die AirPods 2 verkaufte Apple bis vor Kurzem noch mit einer optionalen Qi-Ladehülle. Mittlerweile muss diese separat bestellt werden – angesichts des Preises von 89 Euro eine wohl eher wenig sinnvolle Investition. Apropos Preise: Die AirPods 3 sind erst ab dem 26. Oktober erhältlich und wohl kaum unter mit nennenswerten Rabatten zu bekommen. Bei den AirPods der zweiten Generation und den Pro-Modellen sieht die Lage aber anders aus: Die Straßenpreise liegen zum Teil deutlich unter dem, was Apple für die Ohrhörer aufruft. Es ist durchaus möglich, für AirPods Pro weniger Geld als für AirPods 3 auf die Theke legen zu müssen – keine schlechte Entscheidung, erhält man bei den Pro-In-Ears doch so beliebte Funktionen wie die Geräuschunterdrückung. AirPods (2. Generation) im Apple Online Store AirPods (3. Generation) im Apple Online Store AirPods Pro im Apple Online Store