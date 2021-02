Betrug und Täuschung im App Store: FlickType-Entwickler macht seinem Ärger Luft

Abo-Fallen durch Copycats

Im App Store setzen Entwickler Milliarden um und wie in fast jedem Markt werden gute Ideen kopiert und es entsteht ein harter Konkurrenzkampf. Ist eine App erfolgreich, finden sich oftmals einige Tage bis Wochen später diverse Klone dieser App im App Store wieder und buhlen um Kundenaufmerksamkeit. Nun macht ein bekannter App-Entwickler seinem Ärger Luft: Er schaffe es nicht mehr, besser als die Konkurrenz zu sein – doch aus völlig anderen Gründen als er erwartet habe.Kosta Eleftheriou bietet die bekannten Watch-Tastatur FlickType an, welche sich öfters in den Listen der meistverkauften Apps im App Store wiederfindet. Durch den Einbau eines Swipe-Algorithmus ist es möglich, annähernd so schnell auf der Watch zu tippen wie auf einer Smartphone-Tastatur.Eleftheriou sah sich bis vor einigen Monaten deutlich vor der Konkurrenz – weil er das bessere Produkt im Angebot hat. Doch seit einigen Monaten hat der Entwickler mit einer Fülle von schlecht programmierten oder gar völlig funktionslosen Klonen zu kämpfen , welche sich schnell als Abo-Fallen entpuppen:Diese Apps wurden meist hastig nachprogrammiert und bieten, wie oben auf dem Screenshot zu sehen, nur einen einzigen Knopf, welcher zu einem über 400 Dollar pro Jahr teurem Abo führt.Wie dreist diese Klon-Entwickler sind, zeigt der Einsatz der Werbemittel: Über Instagram und Facebook bewerben diese Entwickler ihre Klone mit dem Video von FlickType, um möglichst viele Kunden zu bekommen.Da die meisten Klon-Apps kaum funktionsfähig sind, sollten Kunden eigentlich von negativen Bewertungen abgeschreckt werden – doch offensichtlich investierten die Betrüger auch eine Menge Geld in Bewertungen. Nach wie vor ist es möglich, massenhaft Bewertungen im App Store zu kaufen. Schon öfter kam ans Tageslicht, dass Apple nur sehr zögerlich mit dem Entfernen solcher Bewertungen reagiert und Entwickler nicht aus dem App Store ausschließt.Kosta Eleftheriou bittet Apple öffentlich, endlich etwas gegen unfaire Konkurrenz, Abo-Fallen und gefälschte Bewertungen im App Store zu tun – er spiele mit dem Gedanken, mit seiner App aufzugeben.Normalerweise überprüft Apple, ob eine App die angepriesenen Funktionen auch bietet – oder ob sich die Screenshots und die Beschreibung nicht mit der angebotenen App decken. Es ist daher sehr verwunderlich, wie solche betrügerischen Apps den Review-Prozess des App Stores überwinden konnten.