Apple Watch-Tastatur: FlickType lässt sich in beliebige Apps integrieren

FlickType schon in einigen Apps implementiert

Die meisten Nutzer der Apple Watch dürften sich die intelligente Armbanduhr in erster Linie zwar nicht dafür zugelegt haben, um darauf Texte zu tippen – doch die App FlickType bietet zumindest die Möglichkeit dazu. Mit der Drittanbieter-Tastatur lassen sich Texteingaben per Fingertipp erledigen. Das integrierte Gestensystem soll das Tippen von Nachrichten oder anderer Inhalte trotz des kleinen Watch-Displays komfortabel gestalten.Bislang war FlickType nur als eigenständige Anwendung verfügbar (Store: ), doch der Anbieter der Tastaturlösung gibt anderen Entwicklern über ein Software Development Kit (SDK) jetzt auch die Gelegenheit dazu, FlickType in beliebige Apps zu integrieren. Außer der von Apple standardmäßigen watchOS-Lösungen zur Eingabe stünde Anwendern damit auch eine Drittanbieter-Tastatur zur Verfügung, um Texteingaben für Chats oder Notizen zu tätigen.FlickType soll in der jeweiligen App automatisch als alternative Eingabemethode erscheinen, so der Entwickler der Tastatur. Änderungen am User Interface der Anwendung oder ähnliche Umstände seien nicht vonnöten. Einige Watch-Apps verwenden bereits das SDK FlickTypeKit , darunter Chirp for Twitter, Nano for Reddit, WatchChat for WhatsApp und WristBook for Facebook. Als Beta ist zudem FlickType Notes erhältlich.