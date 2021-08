Beta-Tests von iOS 15 und Co.: Apple bittet Beta-Teilnehmer abermals um Unterstützung

Apple bittet Nutzer um Teilnahme am Beta-Test

Viele Neuerungen für Safari, FaceTime und mehr

Apple hat die Beta-Testphase der kommenden Betriebssystemversionen schon vor geraumer Zeit gestartet. Auch das öffentliche Beta-Testprogramm von iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 und watchOS 8 ist bereits im vollen Gange. Zwar sind die Beta-Varianten noch nicht fertig für die finale Veröffentlichung – doch das Unternehmen aus Cupertino scheint mittlerweile genug Vertrauen in die Testversionen der Betriebssysteme zu haben, um sie Anwendern via E-Mail zum Ausprobieren zu empfehlen.Wer Apples Beta Software Program nutzt, erhielt kürzlich eine E-Mail vom Unternehmen. Apple nennt darin abermals die Verfügbarkeit der kommenden Betriebssysteme als Beta-Software und legt den Teilnehmern des Programms nahe, die Software auf ihren Geräten zu testen. Es helfe dem Unternehmen ungemein dabei, Fehler auszubügeln und die neuen Versionen von iOS, iPadOS, macOS, tvOS sowie watchOS für die endgültige Veröffentlichung im Herbst zu optimieren, so Apple. Dazu gehöre zudem das Feedback bezüglich etwaiger Schwierigkeiten, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, Fehlerquellen zu identifizieren und zu beseitigen.Apple bereitet momentan die fünfte Beta-Version von iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 und watchOS 8 vor. Wie lange es bis zu der Verfügbarkeit der nächsten Beta-Variante dauert, lässt sich nicht genau abschätzen – es sollte aber nicht mehr allzu lange dauern. Die von Apple auf der WWDC im Juni präsentierten Betriebssysteme enthalten viele Neuerungen, die Teilnehmer des Beta Software Program schon jetzt auf ihren Macs, iPhones, iPads, der Apple Watch oder dem Apple TV unter die Lupe nehmen können.Zu den größten Neuerungen zählt beispielsweise das aufgefrischte User Interface von Safari. Der Apple-Browser bietet sowohl in macOS Monterey als auch iOS/iPadOS 15 Änderungen an der Benutzeroberfläche, die jedoch nicht bei allen Anwendern gut ankamen. Nach negativem Feedback ist Apple hinsichtlich der neuen Safari-UI bereits zum Teil zurückgerudert . Beta-Teilnehmer haben mittlerweile die Wahl, in einigen Bereichen zur gewohnten UI zurückzukehren. Hinzu kommen Neuerungen bei FaceTime und diversen anderen Features.