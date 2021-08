iOS 15: Apple vereinfacht Wiederherstellung von Daten bei Passwortverlust

Neuer Menüpunkt unter iOS 15

Tippen Sie ganz oben in den Einstellungen auf Ihren Namen

Wählen Sie „Passwort & Sicherheit“ aus

Ein neuer Menüpunkt ermöglicht zwei unterschiedliche Konfigurationen: Der Wiederherstellungsschlüssel, der unter iOS 14 noch mit einem separaten Menüpunkt bedacht wurde, kann an dieser Stelle eingerichtet werden

Anwender können nun vertrauten Apple-Nutzer für Wiederherstellung anführen

Was nicht gerettet werden kann und Voraussetzungen

Jene Passwörter, die Apple-Nutzer stets in Erinnerung behalten sollten, sind die Codes für das Entsperren ihrer Geräte und für die Apple-ID. Cupertino macht es Anwendern nämlich nicht gerade einfach, Zugriff auf ihre Daten zu erlangen, wenn diese Passwörter nicht mehr bekannt sind – und das aus gutem Grund: Meist sind auf dem iPhone, Mac und anderen Produkten des Unternehmens hochsensible persönliche Daten gespeichert, die Dritten keinesfalls zugänglich sein sollten. Falls trotzdem die Situation eintritt, dass eines der beiden Passwörter nicht länger erinnerlich ist, gibt es Abhilfe: iOS 15 macht es Betroffenen einfacher, den Zugang zum Gerät wiederherzustellen. Allerdings gilt es einige Besonderheiten zu beachten.Apple feilte im Rahmen der neuen Software-Updates an manchen Stellen der Benutzeroberfläche. Das macht sich auch dann bemerkbar, wenn der Nutzer Vorkehrungen treffen möchte, um auf sein Gerät oder seine Apple-ID zuzugreifen, falls das Passwort vergessen wurde. So findet sich in den Einstellungen des iPhones ein neuer Punkt, welcher der Einrichtung eines Wiederherstellungsschlüssels oder vertrauenswürdigen Kontakts dient. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:Beim Wiederherstellungsschlüssel handelt es sich um einen zufällig generierten 28-stelligen Code, der das Passwort zurücksetzt oder den Zugriff auf die Apple-ID erlaubt. Dieser Code sollte keinesfalls verlegt werden: Die Risiken, welche mit dem Verlust des Wiederherstellungsschlüssels einhergehen, haben wir hier erläutert.Neu ist die Möglichkeit, einen anderen Apple-Nutzer als Kontaktperson zu benennen, um die Wiederherstellung einzuleiten. Dieser muss in puncto Software auf dem letzten Stand sein, also ebenfalls iOS/iPadOS 15, watchOS 8 oder macOS 12 auf seinen Geräten installiert haben. Außerdem muss die Person mindestens 13 Jahre alt sein.Auf dem iPad sind die entsprechenden Einstellungen übrigens über denselben Weg zu erreichen. Beim Mac müssen Sie die Systemeinstellungen bemühen und dort auf Ihre Apple-ID klicken – vorausgesetzt natürlich, dass macOS Monterey installiert ist.Auch wenn die meisten Daten wie Fotos, Backups, Notizen und Erinnerungen wiederhergestellt werden können, so landen manche Informationen doch im digitalen Nirwana: Apple weist darauf hin, dass ausgewählte Daten unwiederbringlich verloren gehen. Betroffen sind unter anderem die Health- und Bildschirmzeit-App sowie der iCloud-Schlüsselbund. Außerdem benötigen Anwender iOS/iPadOS 15 oder macOS 12: Die neuen Versionen liegen aktuell nur als Beta-Builds vor, mit einem Release für alle Nutzer ist im Herbst dieses Jahres zu rechnen.