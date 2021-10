Bericht zum neuen MacBook Pro: Touch Bar weicht physischen Funktionstasten in neuer Größe

Funktionstasten werden größer

Links: MacBook Pro mit Touch Bar, rechts: Magic Keyboard für den iMac M1

Modifikationstasten erhalten ebenfalls neue Größe

Apples „Unleashed“-Event wirft seine Schatten voraus: Während der Name der Veranstaltung und die Einladungsgrafik nicht allzu viel Raum für Interpretationen geben, läuft die Gerüchteküche auf Hochtouren. In den vergangenen Stunden sorgten einige Leaker mit Details zum MacBook Pro für Aufsehen: So behauptet Mark Gurman, die neue Prozessorgeneration könnte auf die Namen „M1 Pro“ sowie „M1 Max“ hören (siehe hier ). Ferner könnte die vom iPhone bekannte Notch auch bei den kommenden Apple-Notebooks Einzug halten. Die vom MacBook Pro bekannte Touch Bar gehört möglicherweise der Vergangenheit an: MacRumors behauptet, Bilder der Tastatur gesehen zu haben. Die fehlende Touch Bar sei nicht die einzige Veränderung.Dass Apple künftig auf die berührungsempfindliche Leiste beim MacBook Pro verzichten könnte, wurde bereits vielfach von Leakern und Branchenkennern angemerkt. Laut MacRumors bestätige sich diese Einschätzung: Die Redaktion habe Zugang zu geleakten Bildern erhalten. Apple setze fortan auf dedizierte Funktionstasten, ähnlich wie sie das MacBook Pro bereits vor der Touch Bar kannte. Es gebe trotzdem einen großen Unterschied: War die Höhe der einzelnen Funktionstasten früher deutlich geringer als die der übrigen Tasten, so ändere sich das nun. Die Größe gleiche sich den Ziffern- und Buchstabentasten an – ein solches Layout kennen Nutzer des iMac M1 bereits vom Magic Keyboard:Die Touch Bar stieß bereits unmittelbar nach ihrer Einführung nicht nur auf Zustimmung: Einige Anwender kritisierten das Fehlen entsprechender physischer Bedienelemente. Apple machte bereits ein kleines Zugeständnis an diese Nutzer, indem die Escape-Taste bei neueren Baureihen aus der Touch Bar ausgegliedert wurde. MacRumors zufolge weisen übrigens auch die sogenannten „Modifikationstasten“ (darunter fallen unter anderem die Befehls-, Wahl- sowie Shift-Taste) mit den kommenden Modellen die gleiche Größe wie die Funktionstasten auf.