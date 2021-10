Apple will "Notch" beim neuen MacBook Pro verstecken +++ Konzeptbilder des neuen MacBook Pro

Hintergrundbilder sollen Notch verstecken

Wie das MacBook Pro aussehen könnte

Vorstellung heute ab 19 Uhr

Am heutigen Abend ist es so weit: Apple wird aller Voraussicht nach auf dem heutigen "Unleashed"-Event ein neues MacBook Pro mit der nächsten Generation der Apple-eigenen Mac-Prozessoren vorstellen. Bereits am Wochenende machten zwei Berichte die Runde: Die neuen M-Chips sollen auf die Namen "M1 Pro" und "M1 Max" hören und Apple plant, auch beim MacBook Pro eine "Notch" im Display einzuführen.Ende 2017 führte Apple die "Notch" erstmals bei einem Apple-Gerät ein: Beim iPhone X befand sich in der Aussparung die Sensorik für Face ID wie auch die Frontkamera und der Lautsprecher. Aktuell verfügen alle iPhone-Modelle mit Face ID über eine "Notch" – beim Mac schafft Apple momentan an der oberen Bildschirmseite durch einen "Trauerrand" Platz für das Kameramodul. Laut den am Wochenende aufgetauchten Informationen soll sich dies aber mit dem kommenden 2021er MacBook Pro ändern: Das Display soll bis zu den Gehäuserändern reichen und das Kamera-Modul in einer Aussparung untergebracht werden.Leaker "ty98" will bereits die Marketing-Bilder gesehen haben – und dort versteckt Apple laut dem Leaker die "Notch" durch geschickte Desktop-Hintergründe. Bereits 2018 versteckte Apple die Aussparung beim iPhone XS durch derartige Hintergrundbilder:Auf Basis der neuen Gerüchte hat 9to5Mac zwei Konzeptbilder veröffentlicht, wie das 2021er MacBook Pro 14" und 16" aussehen könnte:Wie in der Gerüchteküche beschrieben ist auf den Bildern ein deutlich kantigeres Gehäuse zu sehen – und ein Bildschirm mit abgerundeten Ecken wie auch einer Notch. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Apple aber nicht den in macOS Monterey standardmäßig eingestellten Bildschirmhintergrund auf den Marketing-Bildern wählen, sondern einen speziell für die Geräte gestalteten.Das "Unleashed"-Event wird heute ab 19 Uhr deutscher Zeit beginnen – und wie alle Events während der Corona-Pandemie handelt es sich um einen vorproduzierten Stream. MacTechNews.de wird wie gewohnt im Ticker-Stil und mit zeitnahen Meldungen über alle Neuerungen berichten.