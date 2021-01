Bericht spricht von neuem iPhone SE und neuen AirPods Pro im April

Dritte Generation des iPhone SE?

Neue AirPods Pro in kompakterem Case?

Geht es um neue Geräte, die Apple dieses Jahr präsentieren wird, erweist sich das japanische Magazin Macotakara aktuell als wahre Fundgrube. So gibt es seit einiger Zeit mit dem Verweis auf Lieferketten allerlei Neuigkeiten zu Apples vermeintlichen oder tatsächlichen Plänen: Cupertino arbeite an neuen iPads und wolle vor allem das Standardmodell einem neuen Design unterziehen. Etwas behutsamer gehe Cupertino beim iPhone 13 vor, das mit einer kleineren Notch punkten könnte. Nun meldet sich das Magazin einmal mehr zu Wort – und bezieht sich abermals auf chinesische Zulieferer.Dem neuen Bericht zufolge wolle Apple im April 2021 gleich zwei Hardware-Neuheiten auf den Markt bringen. Macotakara spricht von einem iPhone SE der dritten Generation – ohne auf nähere Details einzugehen. Bislang gingen Gerüchte vor allem von einer Plus-Variante des Smartphones aus, das über einen 5,5 oder 6,1 Zoll großen Bildschirm verfügen könnte. Bei Macotakara klingt das eher nach einem Nachfolgemodell – ein Jahr nach dem Start des aktuell verfügbaren SE. Zwischen den ersten beiden Generationen des SE lagen immerhin vier Jahre – es gibt durchaus starke Zweifel daran, ob Apple das erfolgreiche Einstiegsgerät bereits so schnell ablösen wird.Bei den AirPods Pro der nächsten Generation komme ein überarbeitetes Ladecase zum Einsatz, das etwas andere Abmessungen als das aktuelle haben werde: An der Dicke soll sich nichts ändern, die Höhe wachse von 45,2 auf 46 mm leicht an. Bei der Breite gebe es die größte Veränderung zu verzeichnen: Diese verringere sich von 60,6 auf lediglich 54 mm. Die AirPods Pro würden in diesem merklich schmaleren Case also noch portabler werden. Auch bei diesem Produkt finden sich keine weiteren Informationen im Bericht. Allerdings vermeldeten Quellen wie Bloomberg bereits ein mögliches neues Design der AirPods Pro – denkbar ist, dass der Steg kleiner wird oder gänzlich entfällt und sich die In-Ears an der Form der Samsung Galaxy Buds orientieren.