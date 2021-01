Kurz notiert: Limitierte Spezialauflage der AirPods Pro für China +++ ÖPNV-Tickets für Paris bald in der Wallet-App

China feiert das Jahr des Büffels – mit Sonderedition der AirPods Pro

ÖPNV in Paris: Physische Kundenkarten für Apple-Kunden bald hinfällig

Wer das Case der AirPods mit einer Laser-Gravur versehen möchte, kann das relativ unkompliziert tun – und zwar bei Apple selbst. Cupertinos Online-Store bietet diese Option ohne Aufpreis für die regulären sowie die Pro-Modelle der Bluetooth-Kopfhörer an. Von sich aus wird Apple hingegen in aller Regel nicht aktiv und liefert AirPods stets ohne derlei Verzierungen aus. Ausnahmen bestätigen aber die Regel: So liefert das Unternehmen aktuell in China eine auf 25.400 Exemplare beschränkte Sonderedition der AirPods Pro aus – 11.480 Stück entfallen auf den Einzelhandel, der Rest steht Kunden der Internetseite zur Verfügung.Die Verpackung der Kopfhörer sowie das Case ziert ein Büffel – Apple trägt damit dem chinesischen Neujahrsfest Rechnung, das 2021 im Zeichen dieses Tiers steht. Weitere Unterschiede zu den herkömmlichen AirPods Pro sind hingegen nicht zu verzeichnen.Metropolen wie New York City, Los Angeles, London oder Peking machen bereits seit geraumer Zeit von einem Feature Gebrauch, das in Kontinentaleuropa noch nicht anzutreffen ist: Apples Wallet-App umfasst in diesen Städten auch Zahlungskarten für den öffentlichen Nahverkehr. So kann unkompliziert und schnell mit dem iPhone oder der Apple Watch bezahlt werden, wenn man einen Stadtbus oder die U-Bahn betritt – ohne Fahrkarten zuvor am Automaten beziehen zu müssen. Wie Le Parisien nun meldet, könnte diese Funktion bereits im Februar im Nachbarland Frankreich Anwendung finden: Die in Paris und Umland übliche „Carte Navigo“ ist eine physische Kundenkarte, die auf die NFC-Reader in der französischen Kapitale reagiert. Zukünftig soll diese auch in der Wallet-App angezeigt werden – und Kunden der Verkehrsgesellschaften das Mitführen der Karte ersparen. Dem Bericht zufolge soll auch das Feature „Express-ÖPNV“ zum Einsatz kommen: Es ermöglicht die rasche Bezahlung von Fahrten, ohne das Gerät erst entsperren zu müssen. Anwender müssen diese Funktion zuerst in den Einstellungen aktivieren, um sie nutzen zu können.