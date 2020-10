Übersicht: Lange Lieferzeiten bei Macs und iPhones – teils bis in den Dezember

iPhone 12 Pro

iPhone 12

MacBook Pro & MacBook Air

iMac 21,5": Sehr schlecht, iMac 27": Sehr gut

Sonstige Macs

Vor allem im Frühjahr, nachdem diverse Lieferverbindungen ausgefallen waren bzw. Fertigungspartner komplett geschlossen hatten, kam es durch das gesamte Apple-Sortiment hinweg zu teils ausgeprägten Lieferengpässen. Dies verbesserte sich im Sommer allerdings wieder deutlich. Wirft man momentan hingegen einen Blick auf Apples eigene Lieferprognosen, so gibt es bei diversen Baureihen Verzögerungen. Wir bieten in diesem Artikel eine kurze Übersicht, welche Hardware schnell verfügbar ist und bei welchen Artikeln Apple von längerer Wartezeit spricht.(Store: Noch in der ersten Stunde nach Verkaufsstart schossen die Lieferzeiten des iPhone 12 in sämtlichen Ausführungen schnell in die Höhe – je nach Modell auf bis zu fünf Wochen. Ein bisschen hat sich die Situation allerdings beruhigt, denn bei manchen Konfigurationen sank Apples Lieferprognose sogar etwas. Entscheidet man sich für das iPhone 12 Pro in Graphit, Gold oder Pazifikblau, so spricht Apple im Online-Store von zwei bis drei Wochen bis zum Versand (12 Nov. - 20 Nov.). Die helle, silberne Variante benötigt hingegen eine Woche länger und landet bei heutiger Bestellung erst bis zum 27. November beim Kunden.Besser sieht es beim günstigeren iPhone-Modell aus, welches Apple bei sofortiger Bestellung schon in der kommenden Woche verschicken kann. Mit einer Ausnahme: Die blaue Gehäusevariante scheint stärker nachgefragt oder in geringerer Menge vorproduziert worden zu sein. Wie beim iPhone 12 Pro muss man sich nämlich bis Mitte November gedulden, möglicherweise auch bis zum 20. November. Die Lieferzeiten sind unabhängig von der jeweiligen Kapazität.(Store: Im Notebook-Segment bietet sich ein uneinheitliches Bild. Das MacBook Air, welches schon bald durch das erste ARM-basierte Modell abgelöst werden könnte, ist recht gut verfügbar. In den vorkonfigurierten Varianten verschickt Apple ab dem 5. November, als BTO eine Woche später. Schlechter sieht es beim MacBook Pro aus, sowohl mit 13"- als auch 16"-Display. Nachdem von einigen Händlern zu hören ist, derzeit über keine Lagerbestände zu verfügen, lässt sich die Verknappung auch in Apples Online-Store ablesen. Mit Intel-Chip der zehnten Generation gibt es das MacBook Pro 13" frühestens ab 20. November. Im Falle des MacBook Pro ist zwar eine Lieferung ab dem 12. November möglich, zusätzliche Ausstattung lässt die Lieferprognose aber bis in den Dezember hinein rutschten. Angesichts der merkwürdigen Nennung eines 2020er MacBook Pro 16" (wir berichteten: ) macht dies hellhörig.(Store: Die Situation beim iMac 21,5" gestaltet sich kurios: Normalerweise dauert es bis zur Auslieferung einer konfigurierten BTO-Variante stets länger. Ändert man aktuell hingegen Optionen, so sinkt die Lieferprognose von "27. Nov. - 4. Dez." auf "19 Nov. - 26 Nov.". Sofortige Verfügbarkeit dokumentiert Apple für den iMac 27" mit sechs Prozessorkernen, was diese Baureihe zum am besten verfügbaren Mac macht. Möchte man die Performance von acht Prozessorkernen nutzen, wird es eine Woche mehr – und bei zehn Kernen direkt Ende November.Keine Wartezeiten gibt es beim Mac mini, der sowohl online als auch in den Apple Stores direkt zur Verfügung steht. Für den Mac Pro nennt Apple, ungeachtet der Ausstattung, den 9. November als Versanddatum. Soll es ein iMac Pro sein, so liefert Apple erst im Dezember wieder aus – wenngleich schon häufiger spekuliert wurde, das Ende des Performance-Macs stehe möglicherweise bevor.