Bericht: iPad Pro (2015) und iPhone 6S bald „Vintage“ – Apple TV HD angeblich auch betroffen

Gehören bald zum alten Eisen: iPad Pro (2015) und iPhone 6s

Apple TV HD ebenfalls bald „Vintage“?

Keine Reparaturen mehr für das iPhone 4s

Selbstverständlich erhalten auch jene Produkte von Apple einen Service, welche im aktuellen Portfolio des Unternehmens nicht mehr angeboten werden. Allerdings endet der Support nach einiger Zeit: iDevices und Macs, welche vom Konzern seit mehr als fünf und weniger als sieben Jahren nicht mehr vertrieben werden, finden sich auf der sogenannten „Vintage-Liste“ wieder. In derartigen Fällen müssen Ersatzteile vorrätig sein, um Reparaturen vornehmen zu können. Nun berichtet MacRumors von einigen Geräten, welchen ab Ende Juni dieses Schicksal ereilt. Darunter befindet sich allerdings auch ein Produkt, auf welches die oben genannten Kriterien nicht zutreffen.Apples A9X-Chip, eine 8-Megapixel-Kamera sowie die Möglichkeit, die Bedienung per Apple Pencil und Tastatur vorzunehmen: Im Jahr 2015 hörten sich diese technischen Merkmale für ein Tablet ziemlich zeitgemäß an. Das erste iPad Pro kommt nach wie vor in den Genuss der aktuellen Software, für Ersatzteile sieht es aber bald weniger rosig aus. Einem Dokument zufolge, das sich an Apple Stores und autorisierte Service-Partner richtet, müssen Besitzer des Geräts ab Ende Juni mit einem eingeschränkten Hardware-Support rechnen. Letzteres treffe auch auf das iPhone 6s und 6s Plus zu: Die beiden Produkte zogen bei ihrer Vorstellung vor allem wegen 3D-Touch viel Aufmerksamkeit auf sich. Heute spielt dieses Feature bei keinem der aktuellen Geräte noch eine Rolle.Unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet MacRumors zudem vom Apple TV der vierten Generation, welches ebenfalls ab Ende Juni zu den Vintage-Geräten zählen soll. Die Set-Top-Box führt Cupertino nach wie vor im Sortiment, benannte sie aber in „Apple TV HD“ um. Es erscheint äußerst merkwürdig, dass diesem Produkt ebenfalls ein eingeschränkter Hardware-Service droht. Möglicherweise handelt es sich um einen Fehler – oder einen etwas anderen Sachverhalt: 2017 ersetzte Apple die beiliegende Fernbedienung durch ein etwas geändertes Modell mit einem weißen Ring um die Menü-Taste. Eventuell sind daher nur jene Geräte betroffen, welche vor 2017 produziert wurden.Für ein weiteres Produkt stellt Apple übrigens Reparaturen gänzlich ein: Besitzer eines defekten iPhone 4s müssen sich ab Ende Juni anderweitig um Hilfe bemühen. Viele Nutzer verbinden positive Erinnerungen mit dem Gerät: Erstmals trat Siri in Erscheinung, wenngleich die Anwendungsgebiete für den Sprachassistenten noch recht begrenzt waren.