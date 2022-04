MacBook Air und MacBook Pro 13" (2014): Apple stellt Hardware-Support demnächst ein

Reparaturen für drei MacBooks bald kaum noch möglich

Softwareseitig ist bei macOS 11 Schluss

Produkte, die Apple nicht mehr vertreibt, erhalten natürlich trotzdem einen Hardwareservice: Das Unternehmen und seine autorisierten Service-Partner bieten Reparaturen an, sofern Ersatzteile lagernd sind. Bei Macs oder iDevices, welche der Konzern seit mehr als fünf und weniger als sieben Jahren nicht mehr anbietet, ist die Lage schwieriger: Diese fallen in die „Vintage“-Kategorie, Apple stellt für betroffene Produkte keine Ersatzteile mehr her. Wurde das Gerät gar vor über sieben Jahren vom Markt genommen, gilt es als „abgekündigt“: In diesen Fällen ist ein Hardwareservice kategorisch ausgeschlossen. Ende des Monats landen drei Notebooks des Herstellers auf dieser Liste.Laut einem internen Memo, welches MacRumors vorliegt, plant Apple die Liste an abgekündigten Produkten um drei Modelle zu erweitern: Ab dem 30. April dieses Jahres sind Reparaturen bei Apple oder zertifizierten Vertragswerkstätten für drei Rechner nicht länger möglich. Konkret handelt es sich dabei um das MacBook Air mit 11 sowie 13 Zoll großem Bildschirm aus dem Jahr 2014. Das MacBook Pro 13" (2014) ist ebenfalls betroffen. Mächten Nutzer nach diesem Datum einen Mangel beheben, so müssen sie einen freien Reparaturdienstleister aufsuchen oder selbst tätig werden. Eine Ausnahme gebe des dem Memo zufolge allerdings: In ausgewählten Ländern sei der Austausch des Akkus für einen begrenzten Zeitraum weiterhin möglich. So sehen Staaten wie die Türkei und Kalifornien einen längeren Hardware-Support verpflichtend vor.Das MacBook Air des Jahres 2014 kam mit dem Intel Core i5 als Zweikerner auf dem Markt, optional stand der Core i7 mit höherer Taktung und vier bis acht Gigabyte RAM zur Verfügung. Die 11-Zoll-Variante wurde zwei Jahre nach dem Marktstart eingestellt, am 13-Zoll-Modell hielt Apple hingegen fest – in der aktuellen Baureihe kommt bereits der hauseigene M1-Chip zum Einsatz. Ausgeliefert wurden alle drei Notebooks mit OS X Mavericks, macOS Big Sur markiert das Ende des offiziellen Software-Supports.