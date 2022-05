iPad Air 2 und iPad mini 2 sind ab sofort „Vintage“-Produkte

Zwei Tablets landen auf Apples „Vintage“-Liste

iPad Air 2 und iPad mini wurden im März 2017 eingestellt

Reparaturen sind möglich, solange die Ersatzteile reichen

Wenn Apple den Verkauf von Geräten einstellt, etwa weil sie von einer neuen Generation abgelöst werden, gehören sie natürlich nicht automatisch zum alten Eisen. Ganz im Gegenteil: Smartphones, Tablets und Computer aus Cupertino werden häufig sehr viel länger genutzt als die Pendants von anderen Herstellern. Das liegt nicht nur an Qualität und dauerhafter Leistungsfähigkeit von Apples Produkten, die Kunden können sich auch darauf verlassen, dass diese im Falle von Defekten über viele Jahre vom kalifornischen Unternehmen selbst oder von autorisierten Servicepartnern repariert werden.Dieses uneingeschränkte Serviceversprechen weit über Garantie- und Gewährleistungszeit hinaus gilt aber natürlich nicht ewig. Nach einer bestimmten Zeit nimmt Apple daher Geräte in die Liste der „Vintage“-Produkte auf. Ist ein Mac, iPhone oder iPad dort verzeichnet, hat das Unternehmen für das jeweilige Modell die Produktion von Ersatzteilen eingestellt. Reparaturen sind dann nur noch so lange möglich, wie der bestehende Vorrat an Komponenten reicht. Die Aufnahme in diese Kategorie erfolgt in aller Regel frühestens fünf Jahre, nachdem Apple den Verkauf des betreffenden Geräts eingestellt hat. Dieser Zeitpunkt ist jetzt für zwei Tablets aus Cupertino gekommen.Ab sofort betrachtet Apple nämlich das iPad Air 2 und das iPad mini 2 als „Vintage“, das geht aus dem jetzt aktualisierten Support-Dokument hervor. Beide Geräte stellte das kalifornische Unternehmen im März 2017 ein, der offizielle Verkauf endete also vor fast genau fünf Jahren. Das kompakte Tablet mit 7,9-Zoll-Display war dabei etwas länger im Sortiment als das größere Gerät: Apple vermarktete das iPad mini 2 seit Oktober 2013, während das iPad Air 2 erst ein Jahr später erschien. Während Letzteres von einem A8X angetrieben wurde, verfügte das kleine Device über einen A7, welchen Apple auch im iPhone 5s einsetzte. Beide Tablets boten trotz ihrer unterschiedlichen Display-Größen eine identische Auflösung von 2.048 mal 1.536 Bildpunkten. Dank seiner 326 dpi wurde kompakte Tablet von manchen Besitzern auch als „Retina iPad mini“ bezeichnet. Das iPad Air 2 war dank seines laminierten Panels deutlich dünner als der Vorgänger, zudem verfügte es im Unterschied zur ersten Generation über Touch ID.Wer noch eines dieser beiden seit neuestem in der Liste der „Vintage“-Produkte enthaltenen Geräte besitzt, kann es im Defektfall nach wie vor durch Apple oder einen autorisierten Service-Provider instand setzen lassen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die erforderlichen Ersatzteile noch ab Lager verfügbar sind. In zwei Jahren endet der Hardware-Support endgültig, dann gehören iPad Air 2 und iPad mini 2 zu den abgekündigten Devices, die offiziell nicht mehr repariert werden. Während Apple das größere der beiden Tablets noch mit iPadOS-Upgrades versorgt, wurde der Software-Support für das kompakte Gerät bereits vor geraumer Zeit eingestellt; das letzte darauf lauffähige iOS trägt die Versionsnummer 12.5.5.