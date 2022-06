Bericht erhärtet Verdacht: Neue AirPods Pro mit altbekanntem Design

MacRumors: Geleakte Bilder wirken glaubhaft



Quelle: Links: AirPods Pro mit Infrarotsensor, rechts: Nachbildung mit HauterkennungssensorQuelle: MacRumors

AirPods Pro 2 weiterhin mit Stängeln – und Lautsprechern im Case?

Vor einiger Zeit tauchten Gerüchte auf, welche den kommenden AirPods Pro der zweiten Generation ein neues Design attestierten: Der Steg sollte der Vergangenheit angehören und die Form der In-Ears sich damit der Konkurrenzprodukte von Amazon, Google und Samsung annähern. Manche Leaker erklärten zudem, dass das neue Produkt einige weitere Besonderheiten aufweisen werde, darunter einen USB-C-Anschluss an der Ladehülle. Mittlerweile deutet jedoch einiges darauf hin, dass Apple vielfach an Altbewährtem festhält – und die Stängel der AirPods ein typisches Merkmal der Ohrhörer bleiben.Ende Oktober 2021 wurden MacRumors einige Bilder zugespielt, welche das Ladecase und die Ohrhörer der nächsten Baureihe der AirPods Pro zeigen sollen. Der Grafikdesigner Ian Zelbo erstellte auf deren Grundlage maßstabgetreue 3D-Vergleiche der alten In-Ears mit jenen, welche auf den Bildern zu sehen sind. Laut MacRumors legen die erstellten Grafiken offen, dass die neuen Abstandssensoren der AirPods Pro 2 dieselbe Größe und Ausrichtung wie jene der AirPods 3 haben. Letztere sind mit Hauterkennungssensoren ausgestattet: Die In-Ears sollten die Musikwiedergabe nicht wieder fortsetzen, wenn sie in die Hosentasche gesteckt werden. Die herkömmlichen Infrarotsensoren der AirPods Pro sind hingegen nicht in der Lage, Unterscheidungen dieser Art vorzunehmen.Für MacRumors spricht dieses Detail dafür, den geleakten Bildern mehr Glaubwürdigkeit beizumessen. Allerdings verpasst das mögliche Leak damit all jenen einen Dämpfer, die ihre Hoffnung in ein neues Design setzen, das ohne Steg auskommt. Hinweise auf AirPods Pro 2 ohne Stängel kamen zuletzt aus durchaus gut informierten Kreisen: Der Analyst Ming-Chi Kuo und der Bloomberg-Journalist Mark Gurman machten entsprechende Andeutungen. Immerhin könnte das Case der neuen Ohrhörer für Überraschungen sorgen: Den Bildern zufolge weist es eine Öse für eine Handgelenkschlaufe sowie Lautsprecher auf, um über akustische Signale auf sich aufmerksam zu machen. Ferner zeigt die Hülle weiterhin einen Lightning-Anschluss, was der Einschätzung Kuos entspricht, dass Apple vorerst keinen Wechsel zu USB-C vollzieht.