Kuo: Nachfrage nach AirPods 3 enttäuscht – AirPods Pro müssen Nachfolger weichen

Kuo: Verkaufszahlen der AirPods 3 enttäuschen

AirPods Pro 2 möglicherweise mit Lautsprecher im Ladecase und Lossless

Mit den AirPods Pro brachte Apple ein Produkt auf den Markt, das in vielerlei Hinsicht bis heute überzeugt: Dank aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus bieten die In-Ears in vielen Situationen die passenden Modi, außerdem sind sie nach dem IPX4-Standard spritzwassergeschützt. Mit dem Nachfolgemodell lässt sich das Unternehmen ungewöhnlich lange Zeit: Die Ohrhörer sind seit Oktober 2019 erhältlich und erhielten bislang lediglich ein Update, welches das Ladecase betrifft: Dieses ist seit einiger Zeit auch mit MagSafe kompatibel und hält so besser an entsprechend ausgestatteten Ladepads. Dem Analysten Ming-Chi Kuo zufolge sind die AirPods Pro 2 bereits in Sicht.Seit einiger Zeit nutzt Kuo Twitter recht rege. In seinen neuesten Beiträgen nennt der Leaker einmal mehr einen etwas vagen Verkaufsstart für die AirPods Pro der zweiten Generation. Diese sollen im zweiten Halbjahr 2022 erscheinen. Vermutlich werde Apple das aktuelle Modell nicht im Portfolio behalten: Die Strategie habe sich bei den AirPods ohne Namenszusatz nicht bewährt. Die Nachfrage nach den AirPods 3 sei „deutlich schwächer“ als nach dem Vorgängermodell. Cupertino habe daher die Bestellungen für die aktuelle Baureihe um 30 Prozent bei den Zulieferern verringert. Laut Kuo handle es sich um einen Weckruf für Apple: Kunden seien nicht bereit, den Aufpreis für die neuen Features der AirPods 3 zu bezahlen. Der Konzern werde diesen Fehler bei der Pro-Variante der Ohrhörer wohl nicht wiederholen.Wer also darauf spekuliert, dass Apple die AirPods Pro zu einem günstigeren Preis anbietet, sobald die neue Baureihe erhältlich ist, muss wohl umdenken. Allerdings sind die In-Ears aufgrund der langen Verfügbarkeit auf dem freien Markt ohnehin preislich reduziert, immer wieder finden sich auch echte Schnäppchen. Neue Details zu den kommenden Features der AirPods Pro 2 nennt Kuo nicht. Laut einer im Januar veröffentlichten Notiz rechnet der Analyst mit Unterstützung für Apple Lossless und einem überarbeiteten Ladecase, welches durch das Abspielen eines Tons auf sich aufmerksam macht.