Kuo zu AirPods Pro 2: Lightning bleibt – Apple verlagert Produktion

AirPods Pro 2: Produktion vornehmlich in Vietnam?

Kuo: Kein USB-C für die nächste Generation

Beim Kauf der AirPods ohne Namenszusatz ist es durchaus von Vorteil, einen genauen Blick auf die Baureihe zu werfen: Mittlerweile ist die dritte Generation der Ohrhörer auf dem Markt und die Unterschiede zu den Vorgängermodellen sind in mancherlei Hinsicht enorm. Bei den AirPods Pro hat sich indes seit Oktober 2019 nichts getan: Die In-Ears sind dank Active Noise Cancelling, Transparenzmodus sowie der Unterstützung von 3D-Audio nach wie vor eine gute Wahl, die neuen Hauterkennungssensoren bleiben aber den AirPods 3 vorbehalten. Nun meldet sich der Analyst Ming-Chi Kuo zur kommenden Baureihe der AirPods Pro zu Wort und erteilt Hoffnungen auf einen neuen Anschluss für das Ladekabel eine Absage.Kuo äußert sich auf Twitter zu den AirPods Pro der zweiten Generation. Die Massenproduktion der Ohrhörer starte in Vietnam in der zweiten Jahreshälfte 2022. Apple wolle mit diesem Schritt die starke Abhängigkeit von China verringern – ein unlängst veröffentlichter Bericht des Wall Street Journal weist auf einschlägige Ambitionen des US-Konzerns hin. In Vietnam sei die Lieferkette für die Ohrhörer sowie das Produktionsumfeld im Vergleich zu anderen Ländern abseits von China recht unkompliziert. Allerdings gestalte sich das Unterfangen nicht ganz einfach: Bestimmte Phasen in der Fertigung fänden nach wie vor im Reich der Mitte statt, so Kuo.Der Analyst erklärte vor einigen Tagen, dass Apple mittelfristig am Wegfall des Lightning-Ports gelegen sei. Das betreffe nicht bloß das iPhone, sondern auch Zubehör wie die AirPods. Genauere Details zum Zeitpunkt der Umstellung blieb Kuo jedoch schuldig. Wer auf einen USB-C-Anschluss bei den AirPods Pro 2 hofft, dürfte aber möglicherweise enttäuscht werden: In seinem neuesten Tweet erklärt der Leaker, dass die kommenden In-Ears wohl weiterhin auf Lightning setzen. Zu den weiteren Features der Ohrhörer äußerte sich Kuo bereits in der Vergangenheit: Die zweite Generation gehe mit der Unterstützung von Apple Lossless einher und das Case mache über einen integrierten Lautsprecher auf sich aufmerksam (siehe hier ).