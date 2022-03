Bericht: Mac mini M2 Pro geplant

Mac mini M2 geplant – aber auch Mac mini M2 Pro

Gerüchte zu den M2-Specs

Wann kommt der Mac Mini M2? Einschätzungen zum Zeitraum

Aus mehreren Quellen war in den vergangenen Monaten zu hören gewesen, Apple wolle dem Mac mini einen M1 Pro oder gar M1 Max spendieren, womit dieser dann die Rolle eines kleinen Mac Pro einnehmen könnte. Wie man seit dem "Peek Performance"-Event weiß, gab es aber keine solche Ankündigung. Anstatt eines leistungsstärkeren Mac mini präsentierte Apple den Mac Studio, welcher momentan an der Performance-Spitze im Sortiment steht. Einem neuen Bericht zufolge war ein Mac mini mit stärkerer Hardware tatsächlich auch geplant, Apple strich die Pläne jedoch zugunsten des Mac Studio – wohl um die volle Aufmerksamkeit auf den neuen Hochleistungs-Mac zu richten. Nichts habe sich hingegen daran geändert, dass Apple zwei verschiedene Versionen des Mac mini auf den Markt bringen wolle, so 9to5mac unter Verweis auf eigene Quellen.Kurz nach dem Event betonte Mike Gurman von Bloomberg (der sich vor seiner Karriere dort übrigens bei 9to5mac einen Namen gemacht hatte) bereits, selbstverständlich gebe es einen Nachfolger des Mac mini M1 – und zwar in Form des Mac mini M2. Im neuen Bericht heißt es nun aber, der zukünftige Mac mini mit Codenamen J473 setzte nicht nur auf einen regulären M2, stattdessen werde es auch eine leistungsgesteigerte Variante mit M2 Pro geben.Bisherigen Angaben zufolge setzt der M2 weiterhin auf acht CPU-Kerne, erhält allerdings 10 GPU-Cores. Rund 25 Prozent mehr Grafikleistung wäre dadurch mindestens zu erreichen, denn bislang skalierte die gemessene Performance stets sehr genau mit der Anzahl der Kerne. Was der M2 an sonstigen Optimierungen mitbringt und wie sich diese auf die Single-Core-Performance auswirkt, bleibt indes noch abzuwarten.Der M2 Pro verfügt dann über noch mehr Kerne, ganz so wie es auch bei den verschiedenen Varianten des M1 der Fall war. Ein M1 Pro unterscheidet sich vom normalen M1 durch zwei zusätzliche CPU- und acht zusätzliche GPU-Cores. Ein M2 Pro dürfte demnach mindestens mit acht CPU- und 18 GPU-Cores ausgestattet sein. Damit würde sich der Mac mini M2 Pro maßgeblich vom bisherigen Mac mini M1 absetzen.Zum möglichen Veröffentlichungszeitraum gibt es hingegen keine neuen Aussagen. Genauso wie Mark Gurman ist auch im 9to5mac-Bericht lediglich die Rede davon, besagte Umstellung erfolge im Laufe des Jahres. Ausschließen könne man, dass ein M1 Max bzw. M2 Max in den Mac mini einziehe – diese Position im Sortiment ist mit dem Mac Studio nämlich vollständig besetzt. Das nächste denkbare Datum für die Präsentation des M2 dürfte indes die WWDC im Juni sein, denn eine neue Chip-Generation präsentiert Apple sicherlich nicht nur per Pressemitteilung.