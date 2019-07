Bericht: Apple schickt 80 Kamera-Autos für besseres Kartenmaterial und "Look Around" nach Deutschland

Nach einem aktuellen Bericht auf Tageschau.de wird Apple ab kommendem Montag eine Flotte von 80 Spezialfahrzeugen mit auf dem Dach montierten Rundum-Kameras und speziellen Laser-Radar zur 3D-Erfassung (Lidar) durch die Republik schicken.Zwar soll das Bildmaterial in erster Linie zur Verbesserung des bestehenden Kartenmaterials dienen, aber es liegt auf der Hand, dass Apple damit auch Vorbereitungen für das auf der letzten WWDC angekündigte Feature "Look Around" trifft, welches in Konkurrenz zu Googles "Street View" geht. Mit dieser Funktion sollen Nutzer künftig einen virtuellen, hochauflösenden Rundgang durch die dreidimensional erfassten Gebiete machen können. MTN hat "Look Around" in diesem Artikel näher vorgestellt.Als Google sein "Street View" einführte, sorgte das vor allem in Deutschland für heftige Bedenken in Sachen Datenschutz, was in der Folge dazu führte, dass Google Einsprüche ermöglichte. Auf Antrag kann seit dem die Löschung der Rohdaten mit Abbildungen von Personen oder Häusern durchgesetzt werden. Ein ähnliches Prinzip soll von Anfang an nun auch für "Look Around"-Aufnahmen gelten. Gesichter und Autokennzeichen werden – ebenfalls wie bei Google – automatisch verpixelt. Die Daten werden auf Servern in den USA gespeichert. [/center]Vermutlich sind es genau diese Umstände, die dafür sorgten, dass erst jetzt Apple Kamerafahrzeuge in Deutschland aktiv werden. Zuvor waren sie nämlich nach Angaben der Tagesschau schon in Ländern wie Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Kroatien und Slowenien unterwegs.Der Einsatz der Fahrzeuge soll voraussichtlich bis Mitte September dauern. Bis "Look Around" bei uns in Deutschland verfügbar wird – und sei es auch nur in einigen Großstädten – wird es aber vermutlich noch eine Weile dauern. Zunächst soll das Feature im Herbst mit iOS13 mit Daten der US-Westküstenstadt San Francisco starten. Andere Länder sollen erst 2020 folgen. Ob dann auch Deutschland schon mit dabei sein wird, ist ungewiss.