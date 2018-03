macOS 10.13.4: Die offizielle Updatebeschreibung mit allen Neuerungen

Ermöglicht das Springen zum ganz rechten Tab mit der Tastenkombination Befehl+9 in Safari

Ermöglicht das Sortieren von Lesezeichen nach Name oder URL durch Rechtsklick und Auswahl von "Sortieren nach..."

Behebt ein Problem, bei dem die Weblinkvorschau manchmal nicht in der Nachrichten-App angezeigt wurde

Trägt zu verbessertem Datenschutz bei, da Benutzernamen und Passwörter nur automatisch ausgefüllt werden, wenn sie zuvor in einem Webformularfeld in Safari ausgewählt wurden

Zeigt eine Warnung im intelligenten Suchfeld von Safari an, wenn mit einem Passwort- oder Kreditkartenformular auf einer nicht verschlüsselten Seite interagiert wird

Zeigt weitere Informationen an, die beschreiben, wie für einige Funktionen mit persönlichen Daten verfahren wird

Zusammen mit der gestern erschienenen sechsten Beta von macOS 10.13.4 gibt es nun erstmals auch die offizielle Updatebeschreibung. Wenn das System auf Englisch läuft, blendet Apple nur den allgemeinen Text "This is the latest version of the macOS High Sierra developer beta and is recommended for all Apple developers" ein, in allen anderen Landesprachen gibt es hingegen bereits die vollständige Liste an Neuerungen und Änderungen. Somit ist auch klar, was die marktreife Version von macOS 10.13.4 mitbringen wird.Bemerkenswert ist dabei unter anderem, dass der Business-Chat in der Nachrichten-App nur für zwei Länder zur Verfügung steht ("Fügt Unterstützung für Geschäftschat-Konversationen in der Nachrichten-App für die USA und Kanada hinzu"). Laut Apple bringt macOS 10.13.4 außerdem Unterstützung für externe Grafikprozessoren (was es schon vorher gab, jetzt allerdings sehr viel besser umgesetzt, da eGPUS ohne Neustart verbunden und wieder getrennt werden können) und behebt Grafikfehler einiger Apps auf dem iMac Pro. Die sonstigen Änderungen:Normalerweise vergeht zwischen Bekanntwerden der offiziellen Release Notes und Erscheinen einer neuen Version nicht viel Zeit. Es wäre also durchaus möglich, dass Apple schon in der kommenden Woche den Schalter umlegt und macOS 10.13.4 in der Woche des Bildungs-Events veröffentlicht wird.