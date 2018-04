Community-Patch ermöglicht wieder Betrieb von externen Grafikkarten per Thunderbolt 2

Malwareschutz muss deaktiviert werden

Bevor Apple mit dem letzten macOS-Update externe Grafikkarten offiziell unterstützt hat, gab es schon andere Lösungen per Thunderbolt 1 und 2. Mit dem Update schaltete das Unternehmen aus Cupertino jedoch die Anbindungsmöglichkeiten der älteren Schnittstellen ab. Die Community hat nun eine Lösung ins Netz gestellt, mit der wieder externe Grafikkarten (eGPU) des älteren Typs am Mac betrieben werden können.Vor Anwendung des Skripts PurgeWrangler müssen Anwender per Terminal-Befehl die System Integrity Protection (SIP) ausschalten. Diese Schutzfunktion des Systems sorgt dafür, dass Programme und Anwender keine System-Ordner von macOS verändern können – selbst mit Root-Rechten. Zudem begrenzt es Zugriffe auf laufende Prozesse und Debugging-Funktionen. Die mit El Capitan eingeführte SIP soll Malware-Zugriffe verhindern oder eindämmen. Daher empfiehlt es sich, nachdem Abschalten der Funktion vorsichtiger beim Installieren von nicht-zertifizierter Software zu sein.Den inoffiziellen Patch haben bisher nur einige Anwender mit ihren Konfigurationen getestet. Generell sollten nur erfahrenere Nutzer Skripte über das Terminal einspielen. Sie können in den Kommentaren unter der Patch-Beschreibung schauen, ob eventuell jemand mit einer ähnlichen oder gleichen Zusammenstellung den Patch bereits ausprobiert hat. Der Patch lässt sich auch mit der Beta von 10.13.5 verwenden.Der Patch bezieht sich ausdrücklich nur auf das Betreiben von AMD-Karten. Der Autor hat jedoch parallel einen Link auf einen Patch für Nvidia-Karten bereitgestellt. Dieser soll jedoch noch nicht für Hot-Swap-Karten gelten.Es wird vermutet, dass Apple die Anbindung von eGPU über Thunderbolt 1/2 verhindern wollte, weil PCIe über diese beiden Schnittstellen für Grafikkarten zu wenig Bandbreite und zu hohe Latenz hat.Weiterführende Links: