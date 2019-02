Vor den Grammy Awards: Apples neue YouTube-Clips zeigen Musikstars als Memojis

Memojis performen aktuelle Hits

Grammys als PR-Chance für Apple

Apple stimmt sich immer mehr auf die Verleihung der Grammy Awards am Sonntag ein. Nachdem das Unternehmen schon vor einigen Tagen riesige Plakate in der Nähe des Veranstaltungsorts in Los Angeles aufhängen ließ, die Grammy-nominierte Künstler als Memojis zeigen , gibt es jetzt auch dazu passende Videoclips auf YouTube zu sehen.Genau wie auf den Plakaten erscheinen auch die Interpreten in den drei Videos als Memojis, einer besonders menschlichen Variante der erstmals mit dem iPhone X eingefügten Animojis. Bei den vertretenen Künstlern handelt sich ausschließlich um aktuelle oder frühere Grammy-Nominierte, die verschiedene Musik-Genres repräsentieren und darbieten.Im Clip „Apple Music – Ariana Grande + Memoji“ etwa singt die Memoji-Variante von Grande, die bereits auf einer der Los Angeles-Aushänge abgebildet ist, ihren aktuellen Hit-Song „7 Rings“. Zudem performt die Memojis-Version von Khalid dessen Lied „Talk“. Mit Florida Georgia Line ist sogar ein Country-Duo vertreten, obwohl Apple bei Werbeclips ansonsten mehr auf Pop-, Hip-Hop- oder R&B-Titel setzt. Florida Georgia Line singen ihren 2018er Song „Simple“.Apple veröffentlichte übrigens schon vor einem Jahr YouTube-Clips anlässlich der 2018er Grammy-Verleihung. Auch damals „sangen“ Animoji-Charaktere Chart-Hits, darunter Redbone von Childish Gambino und Stir Fry von Migos.Apple nutzt naturgemäß die Chance, anlässlich der größten amerikanischen Musik-Preisverleihung auf den hauseigenen Streamingdienst Apple Music aufmerksam zu machen. Auf jedem der angesprochenen Plakate und am Ende jedes YouTube-Clips gibt es den Hinweis „Listen to“ beziehungsweise „Watch on“ mit dem nachfolgenden Logo von Apple Music.