Bastelversuch: Touch ID ohne Magic Keyboard per „Magic Button“

„Magic Button“: Entwickler baut Technik aus der Tastatur aus

„Magic Button“ als Mockup aufgetaucht

Um den Mac zu entsperren, gibt es allerlei Möglichkeiten: Neben der schnöden Eingabe eines Passworts können Besitzer einer Apple Watch diese nutzen, um Zugriff auf ihren Rechner zu erlangen. Außerdem gibt es noch Touch ID: Dank der biometrischen Erfassung des Fingerabdrucks identifizieren sich Anwender so schnell und unkompliziert auf dem Mac. Seit letztem Jahr funktioniert diese Methode auch problemlos mit dem Mac mini oder iMac: Letzterem legt Apple ein entsprechendes Magic Keyboard mit Touch ID bei, das Zubehör steht außerdem für 159 Euro im Apple Online Store zum Kauf bereit. Ein findiger Bastler präsentiert nun eine Idee, welche sich an jene richtet, die an der Entsperrmethode Gefallen finden, aber eine andere Tastatur vorziehen.Nicht jeder Nutzer möchte Apples Magic Keyboard mit dem Rechner nutzen, manche Alternative von Drittanbietern gilt einigen Anwendern vielleicht als optisch oder ergonomisch ansprechender. Allerdings verfügt nur die Original-Tastatur über einen Touch-ID-Sensor, sofern diese für die Verwendung mit ARM-Macs geeignet ist. Der Entwickler Khaos Tian feilte an einer platzsparenden Lösung, um den Sensor neben Tastaturen von Drittherstellern zum Einsatz zu bringen: Er baute die hierfür relevanten Komponente kurzerhand aus. Neben dem eigentlichen Knopf, welcher den Beinamen „Magic Button“ trägt, musste sich Tian allerdings auch des im Keyboard verbauten Public Key Accelerators (PKA) annehmen: Mit dessen Hilfe baut der Sensor eine speziell gesicherte Verbindung via Bluetooth zur Secure Enclave im Mac auf.Bislang scheinen Nutzer, welche sich des Magic Keyboards, nicht jedoch des Touch-ID-Sensors entledigen wollten, ebenfalls zu recht ungewöhnlichen Mitteln zu greifen: So veröffentlichte der Podcaster Mike Hurley ein Foto seiner Apple-Tastatur, welche sich an der Unterseite seines Schreibtischs befindet.Kurioserweise griff Basic Apple Guy die Idee eines „Magic Button“ bereits Tage zuvor auf – und machte einen Aprilscherz daraus.In der Tat scheint es ein Interesse an einem solchen Produkt zu geben. Noch müssen sich bastelfreudige Nutzer allerdings mit Tians nicht ganz einfach umzusetzender Lösung zufriedengeben.