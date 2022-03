Magic Trackpad, Magic Keyboard und Magic Mouse mit neuen Farben – und höheren Preisen

Neues Finish für das Magic Keyboard, die Magic Mouse und das Magic Trackpad

Neue Modelle sind teurer

Ob Magic Keyboard, Magic Mouse oder Magic Trackpad: Allen neuen Varianten in Schwarz liegt ein farblich abgestimmtes Kabel bei

Eines der Highlights des vergangenen Events war Apples Vorstellung eines neuen externen Monitors: Das Studio Display möchte mit seinem 27 Zoll großen Bildschirm in 5K-Auflösung, einem ausgefeilten Lautsprechersystem und einer leistungsstarken Kamera punkten. Das Design darf dabei natürlich nicht zu kurz kommen: Ein schmaler schwarzer Rand ziert das Panel, das Gehäuse ist in edlem Silber gehalten. Das Unternehmen betonte während der Präsentation, nun auch farblich abgestimmte Peripheriegeräte im Sortiment zu haben – tatsächlich spendierte Apple drei Produkten eine neue Variante in den Farben Schwarz und Silber.Apples Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock steht ab sofort mit schwarzen Tasten auf silbernem Hintergrund zum Kauf bereit. Voraussetzung für die Tastatur ist mindestens macOS 11.4 – und ein Mac mit ARM-Chip. Eine Hintergrundbeleuchtung ist leider nicht vorhanden. Das beigelegte Kabel dient dem Koppeln und dem Ladevorgang – während dieser stattfindet, kann das Zubehör problemlos verwendet werden. Auf die Magic Mouse trifft dies hingegen nicht zu: Der Lightning-Anschluss befindet sich nach wie vor auf der Unterseite und ist ist damit denkbar ungünstig positioniert. Dank der Multi-Touch-Oberfläche reagiert das Gerät auf alle typischen Gesten. Auch Apples Magic Trackpad wartet nun mit dem neuen Finish auf: Die schwarze Oberfläche sieht elegant aus, Force Touch ist natürlich weiterhin an Bord.Im Gegensatz zu manch anderen Produkten lässt Apple hier Liebe zum Detail erkennen – und liefert auch das USB-C-auf-Lightning-Kabel bei allen drei Geräten in Schwarz aus.Wenngleich sich die neuen Farbvarianten funktional nicht von ihren weißen Pendants unterscheiden, drehte Apple nichtsdestotrotz an der Preisschraube: Für das schwarze Keyboard und Trackpad werden jeweils 20 Euro mehr fällig, bei der Maus sind es gar 24 Euro Aufpreis für das neue Modell mit schwarzer Oberfläche. Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffern­block für ARM-Macs für 205 Euro im Apple Online Store Magic Trackpad für 155 Euro im Apple Online Store Magic Mouse für 109 Euro im Apple Online Store