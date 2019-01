Basteln auf hohem Niveau: Wie man ein iPhone X aus China-Ersatzteilen zusammenbaut

Teile offiziell nicht erhältlich

Logicboard kostete 280 US-Dollar

30 Minuten für den Zusammenbau

Gesamtkosten: rund 520 US-Dollar

Umgerechnet etwa 500 US-Dollar kostet ein gebrauchtes iPhone X zurzeit in China. Wer ein solches Gerät aus Ersatzteilen zusammenbauen will, muss den gleichen oder sogar einen etwas höheren Preis zahlen. Das hat den für seine Bastelvideos bekannten YouTuber Nikolay Tanev nicht davon abgehalten, es dennoch zu tun - wie immer hauptsächlich aus Spaß an der Freud'.Offiziell sind Originalersatzteile für Apples Smartphones und Tablets auf dem freien Markt nicht erhältlich. In vielen chinesischen Elektronikmärkten kann man sie dennoch kaufen, überwiegend gebraucht, in Einzelfällen aber auch fabrikneu. Nikolay Tanev ist es gelungen, in einem solchen Markt in Shenzhen alle für den Zusammenbau eines iPhone X benötigten Teile zu erwerben.Teuerstes Ersatzteil war das Logicboard, für die gebrauchte US-Version mit 64 GB Speicher zahlte er umgerechnet 280 US-Dollar. Das originale OLED-Display kostete 130 US-Dollar. Ein gebrauchtes Backpanel in sehr gutem Zustand einschließlich Akku und Kameramodul schlug mit 100 US-Dollar zu Buche. Zusätzlich kaufte Tanev für 11 US-Dollar noch einen Akku, da er dem beim Backpanel mitgelieferten nicht traute. Später stellte sich jedoch heraus, dass dieser voll funktionsfähig war, also gab er den zusätzlich erworbenen wieder zurück. Kleinteile wie Schrauben kosteten knapp 2 US-Dollar.Für den Zusammenbau des iPhone X benötigte Tanev, der offenbar über eine gut ausgestattete Werkstatt verfügt, gerade einmal 30 Minuten einschließlich diverser Funktionstests. Dabei kam ihm seine Erfahrung zugute, da er in der Vergangenheit unter anderem bereits ein iPhone 8 und ein iPhone 7 aus Einzelteilen aufgebaut hatte. Auf Schwierigkeiten stieß er nicht. Vor dem endgültigen Zusammenbau testete er vorsichtshalber einige grundlegende Funktionen wie etwa Face ID. Dabei traten ebenwenig Probleme auf wie bei den abschließenden praktischen Tests nach der Fertigstellung.Schließlich erwarb der Bastler noch eine gebrauchte Originalverpackung für das iPhone X für 4 US-Dollar und ein Apple-Netzteil. Insgesamt zahlte er somit für das Gerät rund 520 US-Dollar.