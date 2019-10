Ausgeplaudert: iOS 13.2-Veröffentlichung steht wohl unmittelbar bevor

Apple nennt Datum auf den Beats-Seiten

Freigabe wohl vor dem 30. Oktober

Es war relativ früh schon sicher, dass die Betaphase von iOS 13.2 und iPadOS 13.2 nicht sonderlich lange andauern soll, denn Apple hatte von Anfang an mit einem beschleunigten Release-Zyklus gearbeitet. Während normalerweise zunächst immer erst zwei Wochen zwischen neuen Testbuilds vergehen, bis Apple dann auf einen Wochentakt umschaltet, folgte Beta 2 diesmal schon acht Tage nach der ersten Beta. Aus diesem Grund wurde spekuliert, Apple wolle das Update noch in diesem Monat auf den Markt bringen. Ein Eintrag auf Apples Produktseiten nährt diese Theorie nun weiter, denn Apple hinterlegte eine interessante Referenz in den technischen Details neuer Kopfhörer.In der vergangenen Woche hatte Apples Tochterunternehmen Beats eine neue Kopfhörer-Serie mit Bezeichnung "Solo Pro" vorgestellt, deren wichtigste funktionelle Neuerung die Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen ist. Als Lieferdatum für alle Vorbesteller nennt Apple den 30. Oktober. Spannender ist allerdings ein Blick auf die Hardware-Voraussetzungen, denn dort spricht Apple explizit von iOS 13.2. Natürlich lassen sich die Solo Pro auch ohne iOS 13.2 verbinden, allerdings fehlen dann Funktionen wie die automatische Einrichtung.Es ist aus diesem Grund sehr wahrscheinlich, dass Apple iOS 13.2 zum oder noch vor dem Verkaufsstart der Beats Solo Pro veröffentlicht. Ein plausibel klingender Termin wäre beispielsweise Anfang kommender Woche. Dies deckt sich auch mit den bisherigen Beobachtungen, wonach iOS 13.2 in nicht mehr weiter Ferne steht. Gleichzeitig mit iOS 13.2 (und natürlich iPadOS 13.2) dürften dann auch watchOS 6.1 und tvOS 13.2 erscheinen. Im Falle von macOS 10.15.1 Catalina, dem ersten Wartungsupdate des jüngsten macOS-Releases, ist ebenfalls von einer baldigen Freigabe auszugehen. Genauso wie bei iOS 13.2 aktualisierte Apple die erste 10.15.1-Beta ebenfalls bereits nach wenigen Tagen und kündigte damit indirekt eine kurze Betaphase an.