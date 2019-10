iOS 13.2: Einige Neuerungen in der zweiten Beta

Apps anordnen

Praktische Neuerungen, mehr Datenschutz, Video-Einstellungen

AirPods 3 und Noise Cancelling

Die große Neuerung von iOS 13.2 ist jedem gut bekannt, der die Meldungen der vergangenen Tage verfolgte. Als "Deep Fusion" bezeichnet Apple die Funktion, mit der mehrere Bilder kombiniert werden, um besondere Schärfe zu erreichen. Die von Apple gezeigten Beispielfotos dokumentieren dies eindrucksvoll, der Detailgrad liegt deutlich über der sonst schon sehr guten Qualität aktueller Smartphone-Fotografie. In der gestern veröffentlichten zweiten Betaversion von iOS 13.2 gibt es aber noch diverse andere Neuerungen und Verbesserungen. Apple nahm sich zahlreicher weiterer Punkte an und ging damit auf das bisherige Feedback zu iOS 13 ein. Wir fassen zusammen, was sich mit Beta 2 alles tat.Zwar handelt es sich dabei nur um eine andere Beschriftung bei gleicher Funktionalität, dennoch könnte dies Nutzern etwas mehr Klarheit verschaffen. Was Apple zuvor als "Rearrange Apps" bezeichnete, heißt seit der zweiten Beta "Edit Home Screen". Bekanntlich reicht es nicht mehr, ein beliebiges App-Symbol lange anzutippen, um anschließend über den Wackel-Modus die Anordnung der Apps zu verändern. Stattdessen befindet sich die Option nun hinter einem Haptic Touch bzw. einem 3D Touch auf unterstützten Geräten.Wie bei jedem größeren Update erweiterte Apple auch das jetzt bereits kaum noch überschaubare Sortiment an Emojis. Wer schon immer darauf wartete, Gähnen, Hörgerät, Falafel oder einen Otter bildlich ausdrücken zu wollen, dessen großer Moment kommt mit iOS 13.2. Direkt nach dem ersten Neustart begrüßt Apple mit einer Abfrage, ob man Siri-Sprachbefehle mit Apple teilen möchte. Widerspricht der Nutzer, so findet keine Analyse der Sprachschnipsel mehr statt (siehe ).Gleichzeitig lässt sich auch die gesamte Siri-History löschen und damit sicherstellen, dass alle Aufnahmen von Apples Servern verschwinden. Eine praktische Neuerung gibt es in der Kamera-App, wo sich nun direkt Einstellungen zu Auflösung und Bildrate von Videos vornehmen lassen. Der etwas umständliche Umweg über die Systemeinstellungen entfällt somit endlich.In den Tiefen des Systems tauchte auch eine kurze Animation auf, mit der Apple die Einstellung zur Geräuschunterdrückung der dritten AirPods-Generation erläutert. Nicht bekannt ist, ob die AirPods 3 wirklich noch in diesem Herbst erscheinen. Dass Apple aber an der Markteinführung arbeitet, ist spätestens seit der ersten Betaversion von iOS 13.2 bestätigt