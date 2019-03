Aus iOS 12.3: Wie man die Apple Card aktiviert

Apple-typische Aktivierung

Auf dem "It's show time"-Event stellte Apple am Montagabend in Zusammenarbeit mit der US-Bank Goldman Sachs eine eigene Kreditkarte vor – die Apple Card . Die Kreditkarte kann einerseits als virtuelle Kreditkarte zusammen mit Apple Pay an so gut wie allen mit NFC-kompatiblen Kassensystemen verwendet werden. Damit man aber auch bei Händlern einkaufen kann, welche noch kein mit Apple Pay kompatibles System einsetzen, gibt es bei Apple eine aus Titanium gefertigte Kreditkarte. Diese kommt ohne eingeprägte Nummer oder CVC-Nummer aus – lediglich der Name ist auf der Karte eingraviert.Apple wird diesen Sommer die Kreditkarte in den USA einführen – Goldman Sachs prüft derzeit, wie und ob man die Karte auch international auf den Markt bringen kann.Die erste iOS 12.3-Beta, welche seit Mittwoch Abend für alle eingetragenen Entwickler zum Download bereitsteht, bringt bereits den Aktivierungsmechanismus für die neue Kreditkarte mit – diese wird nämlich ganz Apple-typisch wie AirPods oder HomePod mit einem iOS-Gerät freigeschaltet und aktiviert. 9to5Mac hat herausgefunden, dass der Kunde die neue Karte einfach neben ein iPhone legt – dann wird der Aktivierungsmechanismus automatisch eingeleitet und mit einem Knopfdruck abgeschlossen. Damit entfallen lästige Anrufe oder Online-Aktivierungen mit Codeeingabe vollständig. Der Prozess funktioniert natürlich noch nicht vollständig, da Apple die Dienste noch nicht freigeschaltet hat. Aus dem Quellcode von iOS 12.3 geht auch hervor, dass die Apple Card bei Apple intern unter dem Projektnamen "Broadway" läuft.