Auch Samsung suggeriert schwache iPhone-Nachfrage

Die Zeit des umgebremsten Wachstums ist in der Smartphone-Branche wohl vorbei, denn inzwischen ist so ziemlich jeder mit einem Touch-Handy ausgestattet. Auch günstige Geräte oder Angebote aus dem mittleren Preissegment sind mittlerweile so ausgereift, dass offensichtlich weniger Nutzer zu den jeweiligen Top-Modellen greifen müssen. Dies betrifft nicht nur Apple, sondern auch die anderen namhaften Hersteller. Samsung hat im aktuellen Quartalsbericht genau in dieses Horn gestoßen und eine Warnung ausgegeben. Der insgesamt schwächelnde Smartphone-Markt könne die Geschäftszahlen der kommenden Monate negativ beeinflussen. Gleichzeitig schrumpfen die Margen, so Samsung. Es herrsche auch im High-End-Sektor ein Preiskampf vor, der teure Technologien unrentabler mache. Während Apple ganz sicher nicht an besagtem Preiskampf teilnimmt und das iPhone X wahrlich keine zu knapp bemessenen Margen aufweist, gibt es aber für Apple an anderer Stelle Probleme.Schon aus mehreren Prognosen der wichtigsten Zulieferer ging hervor, dass diese mit deutlich schwächerem Absatz rechnen. Die Börse bringt derlei Andeutungen mit den aktuellen Absatzzahlen des iPhones in Verbindung, denn Apple ist jeweils einer der wichtigsten Kunde jener Anbieter. Im Falle von Samsung bezieht Cupertino sämtliche (hochpreisige) OLED-Displays von Samsung – und genau diese Sparte schnitt nicht gut ab. Ganz explizit heißt es im Quartalsbericht, das Geschäftsergebnis werde durch die Schwäche im Panel-Sektor getrübt.Natürlich ist Apple nicht Samsungs einziger Kunde, wohl aber der umsatzstärkste. Die Aussage birgt daher weitere Indizien, dass deutlich weniger Kunden als gedacht zum teuersten iPhone greifen. Andernfalls hätten sich nicht mehrere Zulieferer mit zu hohen Quartalsprognosen aus dem Fenster gelehnt, um nun von der Börse abgestraft zu werden. Am kommenden Dienstag gibt Apple die Zahlen für das erste Kalenderquartal bekannt – dann herrscht auch Klarheit, wie stark die Delle bei den Verkaufszahlen wirklich ausfällt.