Arbeitgeber-Ranking: Apple verfehlt knapp die Top 3

Dice Ideal Employer Rankings 2017

Apple schafft es auf Platz 4

Apple verfehlt knapp die Top 3 des von der Karriereseite Dice durchgeführten Arbeitgeber-Rankings. Für die Studiewurden zwischen Juni und August 2017 in den USA 5.477 Mitarbeiter des Technologiesektors befragt . Es ging um die jeweils drei idealsten Arbeitgeber, die sich die Befragten vorstellen können und welche Hauptstärken die genannten Unternehmen aufweisen.[banner]Auf die Frage, was ihnen bei einer Anstellung am wichtigsten ist, nennen die meisten Teilnehmer folgende Punkte: ein konkurrenzfähiges Einkommen, herausfordernde Arbeit, Zulagen, eine positive Organisationskultur und transparente Kommunikation.Die ersten drei Plätze der beliebtesten Arbeitgeber für Tech-Mitarbeiter belegen Google, Amazon und Microsoft. Apple folgt knapp dahinter auf Position 4. Die Top 10 komplettieren Facebook, IBM, Disney, Tesla, Cisco Systems und Oracle.Dice nennt zu jedem Unternehmen mehrere Punkte, die die Studienteilnehmer jeweils besonders hervorhebenswert fanden. Bei Apple betonen die Befragten „Equity Awards“ wie zum Beispiel Aktienpakete, das fortschrittliche Eintreten für Vielfalt sowie andere soziale Themen und die Innovationsstärke als größte Vorzüge.Microsoft überzeugt die Teilnehmer unter anderem durch die „solide Ausbildung und Weiterbildung“ sowie gute Aufstiegschancen. Der zweitplatzierte Versandriese Amazon bietet der Studie zufolge finanzielle Stabilität, umfangreiche Karrieremöglichkeiten und – genau wie Apple – Innovationskraft. Bei Suchmaschinenriese Google werden die flexiblen Arbeitsabläufe/-zeiten, das Arbeitsumfeld und vielfältige Zulagen zum eigentlichen Einkommen genannt.