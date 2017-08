Apple Park reicht nicht: Apple mietet weitere Gebäude für steigende Zahl an Mitarbeitern

Immerhin 260.000 Quadratmeter Fläche und damit Platz für 12.000 Mitarbeiter bietet das kreisrunde Hauptgebäude des Apple Park. Das Problem, genügend Büroräume für die steigende Zahl an Mitarbeitern bereitzustellen, ist aber trotz des Apple Park nicht vom Tisch. Jüngst hat Apple gleich zwei Gebäude im angrenzenden Santa Clara angemietet, die nur acht Kilometer vom Apple Park entfernt sind.Damit verschafft man sich in Cupertino aber kaum Luft, denn laut einem Bericht fassen die Gebäude lediglich 6.800 Quadratmeter für einige hundert Mitarbeiter. In der Nähe befindet sich bereits ein weiteres fast 10.000 Quadratmeter fassendes Gebäude, welches von Apple renoviert und bezogen wurde.In den neuen Gebäuden werden nun ebenfalls Umbauten stattfinden, mit denen Apple eine effiziente Raumnutzung und den eigenen Anforderungen entsprechende Raumaufteilung anstrebt. Darüber hinaus plant Apple auch den Bau weiterer Gebäudekomplexe. Größtes Projekt ist hierbei der von Medien so bezeichnete Apple Campus 3 in San Jose mit schätzungsweise 385.000 Quadratmetern Fläche für tausende Apple-Mitarbeiter.All dies sorgt dafür, dass Apple die Zahl der Mitarbeiter in Cupertino und dem Santa Clara County von bislang 25.000 verdoppeln wird. Damit zählt Apple neben Facebook und Google zu den größten Arbeitgebern im Silicon Valley.