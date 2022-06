Apples neuer Dual-Charger: Käufer des MacBook Air M2 haben die Wahl

Neuer Dual-Charger für viele Apple-Geräte

Links: „35W Dual USB‑C Port Power Adapter“ für den hiesigen Markt, rechts: Alternative Bauform für US-Käufer

Quelle: Apple

Netzteil im Lieferumfang des MacBook Air M2 – in einigen Fällen gegen Aufpreis

Vor einer Weile tauchten Gerüchte zu einem neuen Netzteil von Apple auf: Es sollte über zwei USB-C-Anschlüsse verfügen und mit seiner kompakten Bauweise überzeugen, sodass es sich möglichst unkompliziert in der Tasche eines MacBooks verstauen lässt. Tatsächlich findet sich in Apples Online Store ein neuer Charger mit besagten Ports. Die Bauform des Zubehörs bleibt hingegen unverändert – zumindest hierzulande. Immerhin gibt es den Charger als „kostenlose“ Zugabe beim Kauf eines MacBook Air M2, sofern der Nutzer beim Notebook nicht knausert.Der Apple Online Store ist um ein neues Produkt reicher: Der „35W Dual USB‑C Port Power Adapter“ ist laut der Produktseite für 65 Euro bald verfügbar und ermöglicht das gleichzeitige Laden zweier Geräte. Wenig überraschend legt Cupertino dem Charger kein Ladekabel bei. Das Netzteil versorgt das iPhone, iPad, die Apple Watch oder AirPods mit Energie – Apple empfiehlt die Verwendung vor allem in Verbindung mit einem MacBook Air. In der Kompatibilitätsliste findet neben dem MacBook Retina 12" auch nur dieser Vertreter der Notebooksparte Erwähnung. Tatsächlich dürfte der Charger recht klein ausfallen, die Bauform bleibt hingegen unverändert – das 35-Watt-Netzteil ist nach wie vor einigermaßen klobig. In den USA gibt es neben diesem Modell hingegen eine Alternative: Beim „35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter“ verschwinden die Stecker im Gehäuse.Wer sich nächsten Monat für den Kauf des MacBook Air M2 entschiedet, findet bei der Variante mit 8-Core-GPU und einer Speicherkapazität von 256 GB übrigens lediglich ein 30-Watt-Netzteil im Lieferumfang – während es Bestellprozesses ermöglicht Apple jedoch ein Upgrade auf das neue Netzteil oder den „67W USB‑C Power Adapter“ für jeweils 20 Euro. Spendabler zeigt sich das Unternehmen bei dem Modell mit 10-Kern-GPU und mindestens 512 GB großer SSD: In diesem Fall erhalten Käufer entweder den Dual-Charger oder das 67 Watt starke Netzteil. Letzteres ist auch separat im Store für 65 Euro erhältlich und verfügt über lediglich einen Anschluss – dafür geht es mit der Möglichkeit des Schnellladens für das MacBook Air M2 einher.