Geleakte Bilder zeigen neues Apple-Ladegerät mit zwei Anschlüssen

Bilder des Ladegeräts aufgetaucht

Weitere Informationen sollen folgen

Wer viel unterwegs ist, hat üblicherweise stets das eine oder andere Netzteil im Schlepptau: Um MacBook, iPhone, Apple Watch und weitere Geräte aufzuladen, reicht ein Charger zumeist nicht aus. Dritthersteller bieten für dieses Problem schon eine kluge Lösung an: So finden sich bereits einige Ladegeräte auf dem Markt, die mit mehreren Anschlüssen auftrumpfen. Auf diese Weise kann mehr als bloß ein Gerät gleichzeitig mit Energie versorgt werden. Apple führt ein solches Zubehör bislang noch nicht im Portfolio, allerdings dürfte sich das recht bald ändern.Unlängst sorgte ein versehentlich von Apple veröffentlichtes Support-Dokument für Aufsehen: In diesem weist das Unternehmen auf einen „35W Dual USB-C Port Power Adapter“ hin (siehe hier ). Er ermöglicht das parallele Aufladen zweier Geräte: Dank einer Gesamtleistung von 35 Watt stellt die Stromversorgung von iDevices, eines HomePod mini oder des aktuellen MacBook Air kein Problem dar, wenngleich Letzteres wohl zu viel Leistung beansprucht, um weitere Geräte zu laden. Nun behauptet ChargerLAB, geleakte Renderings des neuen Produkts erhalten zu haben. Diese zeigen mehrere Perspektiven auf das Netzteil: Zwei USB-C-Anschlüsse liegen nebeneinander, außerdem lassen sich die beiden Stecker einklappen, um das Ladegerät kompakt verstauen zu können. Bei den Bildern handelt es sich offensichtlich um die US-Version des Netzteils.Den Klappmechanismus der Stecker kennen britische Kunden bereits vom 20-Watt-Netzteil:ChargerLAB behauptet, noch weitere Informationen zu dem Zubehör liefern zu wollen. Bislang sind lediglich einige Daten aus dem bereits wieder verschwundenen Support-Artikel bekannt: So unterstützt das Netzteil wohl den USB-Power-Delivery-Standard sowie vier unterschiedliche Modi: 5V/3A, 9V/3A, 15V/2,33A sowie 20V/1,75A. Ebenfalls unklar ist der Preis des Ladegeräts und das Release-Datum. Möglicherweise wird sich ChargerLAB in Kürze zu diesen Fragen äußern.