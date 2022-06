Apples innovative Halterung für zwei Monitore – Patent schildert neuen Ansatz

Apple: Herkömmliche Ständer haben Nachteile



Quelle: Apple

Quelle: Apple

Faltbare Strebe erlaubt nahezu beliebige Winkel



break]Quelle: Apple

Patentantrag mit ungewöhnlichem Detailreichtum

Apple legt bekanntlich traditionell großen Wert auf die Benutzerfreundlichkeit der hauseigenen Geräte. Die Bemühungen des Unternehmens beschränken sich dabei nicht ausschließlich auf die Ergonomie von iPhone, iPad und Mac sowie der jeweiligen Betriebssysteme. Die Entwicklungsabteilung nimmt immer wieder einmal auch Zubehör in den Blick. Jüngstes Beispiel ist eine Halterung für zwei Displays, welche sich Apple jetzt patentieren ließ.Der im Patentantrag beschriebene Monitorständer zeichnet sich durch technische Neuerungen aus, welche das US Patent & Trademark Office für schutzwürdig erachtet. Apple will nach eigenen Angaben einige Nachteile beseitigen, die herkömmliche Halterungen für zwei Bildschirme bislang aufweisen. Diese verfügen der Schutzschrift zufolge zumeist über einzeln verstellbare Arme, welche viel Platz beanspruchen und zudem die ideale Positionierung der Displays erschweren. Ein solches Konzept sei darüber hinaus ästhetisch unbefriedigend, die Bedienung zu kompliziert. Ständer mit einer einzelnen Halterung für zwei Monitore bereiten laut dem kalifornischen Unternehmen häufig Probleme bei der relativen Ausrichtung.Apples Lösung: Ein großer Ständer mit einer horizontalen Strebe, welche in der Mitte faltbar ist. Auf dieser befinden sich Halterungen für zwei Displays, die sich so in nahezu beliebigem horizontalen Winkel zueinander ausrichten lassen. Vorgesehen sind naturgemäß auch Höhen- und Neigungsverstellung sowie eine Pivot-Funktion. Die Bedienung ist Apple zufolge leichtgängig, fixiert die Displays aber sicher in jeder Position. Die in den Zeichnungen angedeuteten Scharniere erinnern an jene des Ständers für das Pro Display XDR. Links und rechts sind Griffe vorgesehen, welche die Höhenjustierung der horizontalen Strebe erleichtern sollen. Die eigentlichen Monitorhalterungen sitzen in einer Schiene und lassen sich so mühelos verschieben.Apples Schutzschrift zeichnet sich durch detaillierte technische Erläuterungen aus, was ungewöhnlich für Patentanträge des Unternehmens ist. Zudem ließ sich der Konzern nicht nur ein Konstruktionsprinzip patentieren, sondern ein genau spezifiziertes Produkt. Beides deutet nach Einschätzung von Beobachtern stark darauf hin, dass Apple großes Interesse daran hat, einen solchen Ständer für zwei Monitore auf den Markt zu bringen. Ob die Entwicklung in Cupertino bereits begonnen hat, ist allerdings nicht bekannt. Sollte das Display-Zubehör tatsächlich erscheinen, dürfte es allerdings nicht zum Schnäppchenpreis zu haben sein, sondern vermutlich deutlich teurer werden als der 1.099 Euro teure Pro Stand für das Pro Display XDR ( Store-Link).