Apple forscht: Apple Watch mit Kamera in der digitalen Krone

Patent: Digitale Krone wird zur Kamera



Quelle: Apple

Quelle: Apple

Display soll als Sucher fungieren

Fragen im Hinblick auf Datenschutz und Privatsphäre

Apple ist der unumstrittene Platzhirsch auf dem weltweiten Smartwatch-Markt. Zu verdanken hat der kalifornische Konzern diese Stellung sowohl der Qualität der Uhr als auch der großen Funktionsvielfalt und der perfekten Einbindung ins hauseigene Ökosystem. Von Generation zu Generation kamen zudem immer wieder neue Features hinzu, was die Attraktivität des Geräts weiter steigerte. In Cupertino entwickelt man darüber hinaus ständig Ideen für Funktionserweiterungen. Das zeigen die zahlreichen Patentanmeldungen, welche Apple in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit der Apple Watch einreichte.Ein Patent, welches sich Apple vor Kurzem gesichert hat, lässt es denkbar erscheinen, dass man mit einer künftigen Apple Watch ganz ohne iPhone fotografieren kann. Die Schutzschrift mit dem Titel „Watch having a camera“ wurde jetzt vom US Patent & Trademark Office veröffentlicht. Der kalifornische Konzern befasst sich darin vornehmlich mit der Frage, wie sich eine Kamera sinnvoll in die smarte Uhr integrieren lässt. Die Antwort: Das Bauteil soll dem Patentantrag zufolge in der digitalen Krone platziert werden. Diese würde damit folglich zum Objektiv, welches das Licht auf den dahinter angebrachten Kamerasensor leitet. Weitere integrierte Bauteile sorgen dafür, dass Rotationsbewegungen wie bisher erkannt werden, sich also an der grundlegenden Bedienung der Apple Watch nichts ändert.Wird die Apple Watch als Kamera genutzt, mutiert das Display naturgemäß zum Sucher. Ein iPhone ist folglich nicht erforderlich. Apple beschreibt in dem Patentantrag darüber hinaus die Möglichkeit, einen LED-Blitz in die Uhr einzubauen. Dieser könnte zudem zusätzliche Aufgaben übernehmen und sich etwa für die Messung der Herzfrequenz oder anderer Vitalfunktionen einsetzen lassen. Wie man die Kamera auslösen soll, erklärt Apple in der Schutzschrift nicht. Denkbar ist, dass dies durch einen Fingertipp auf das Display erfolgt. Andere von der Apple Watch bereits erkannte Gesten wie etwa das Zusammenballen der Hand eignen sich hierfür vermutlich nicht, da sie zwangsläufig zu Verwacklungen führen würden. Der Einbau einer speziellen Auslösetaste ist selbstverständlich ebenfalls möglich.Die Integration einer Kamera in die Apple Watch wirft naturgemäß Fragen im Hinblick auf Datenschutz und Privatsphäre auf. Mit einer solchen Uhr wäre es nämlich ein Leichtes, unbemerkt Fotos zu machen. Die Bedeutung dieses speziellen Aspekts erwähnt Apple zwar mehrfach in der Schutzschrft, geht allerdings nicht näher auf entsprechende Maßnahmen ein. Ob das Unternehmen bereits eine Uhr mit Kamera entwickelt, ist nicht bekannt. Apple reicht regelmäßig Patentanträge ein, ohne dass die darin beschriebenen Verfahren unmittelbar in neue Produkte einfließen.