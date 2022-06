MacBook Pro: Ersetzt Apple die Touch Bar durch einen Stift?

MacBook-Pencil haftet magnetisch am Gehäuse

Stift als Ersatz für Touch Bar...

...und als Maus-Alternative?

Der Apple Pencil gehört beim iPad zum essenziellen Zubehör für Nutzer, die ihr Tablet für handschriftliche Notizen oder Zeichnungen verwenden. Das MacBook hingegen bietet nach wie vor keine Stift-Unterstützung, obwohl es in den letzten Jahren immer mal wieder diesbezügliche Gerüchte und Patentanmeldungen gab. Ein aktuelles Apple-Patent deutet erneut ein zukünftiges MacBook mit Pencil-Support an – möglicherweise als gleichzeitigen Ersatz für die Touch Bar.Apple spricht in dem kürzlich anerkannten Patent allgemein von einem Eingabewerkzeug und nennt als konkrete Beispiele einen Stift und ein Stäbchen. Ähnlich wie beim iPad soll sich der Stift auch beim MacBook magnetisch am Gehäuse befestigen lassen. Doch beim Apple-Mobilrechner könnte noch eine Doppelfunktion hinzukommen, die sich über die eingehängte Position des Eingabewerkzeugs ergibt.Das Unternehmen demonstriert sowohl schriftlich als auch über Schemazeichnungen, wo die optimalen Einhänge-Vorrichtungen für den Pencil liegen. Der Stift könne beispielsweise oberhalb der MacBook-Tastatur befestigt werden und so doppelt nützlich sein: als herausnehmbares Eingabe-Tool und als Ersatz für die Touch Bar, die Apple ohnehin nur noch in einem MacBook-Modell verwendet.Auf dem Gehäuse des Stifts ließen sich demzufolge Touch-Elemente integrieren, die ähnliche Features wie die Touch Bar bereitstellen. Dazu gehören unter anderem Display-Helligkeitsregler, Lautstärkeregler und andere schon von der Touch Bar bekannte virtuelle Buttons. Der Pencil würde die physischen Funktionstasten des jeweiligen MacBook-Modells ersetzen – ähnlich wie es die Touch Bar tut. Die Funktionstasten verschwinden jedoch nicht ersatzlos, sondern erscheinen als Touch-Elemente auf dem eingehängten Stift.Zusätzlich zur Touch Bar-Alternative ist der MacBook-Stift auch als Mausersatz denkbar, so das Patent. Die Touch-Oberfläche des Gehäuses lasse sich zum Scrollen, Zoomen und Bewegen des Mauszeigers nutzen. Der Pencil ließe sich zudem in Kombination mit dem Trackpad verwenden – während eine Hand das Trackpad bedient, könnten Anwender Eingaben mit dem Stift auf dem Display machen. Wie immer bei Patenten ist nicht sicher, ob Apple die beschriebenen Features jemals zur Marktreife führt.