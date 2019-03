Apples TV-Streaming: Fünf Filme angeblich schon abgedreht

Mystery-Thriller ist abgedreht

Weltraum-Drama ebenfalls fertig

Komödien und Thriller sind im Kasten

Postproduktion könnte Monate dauern

Mit einer großen Zahl von Filmen und Serien will Cupertino bekanntermaßen in seinem für die allernächste Zukunft erwarteten Videostreaming-Dienst aufwarten. Fünf Filme sind angeblich sogar bereits abgedreht und könnten bald fertiggestellt werden. Das will die New York Times in Erfahrung gebracht haben.Beendet wurden dem Bericht (Paywall) zufolge bereits Ende vergangenen Jahres die Dreharbeiten für "Are You Sleeping". Der Mystery-Thriller mit Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer in der Hauptrolle basiert auf einem Buch von Kathleen Barber. In der Geschichte geht es um einen unaufgeklärten Kriminalfall, in dem die Ermittlungen wieder aufgenommen werden.Ebenfalls abgedreht sein soll das Weltraum-Drama "For All Mankind". Die Science-Fiction-Serie geht der Frage nach, welche Entwicklung die Menschheit genommen hätte, wenn der Wettlauf ins All der 1960er und 1970er Jahre fortgesetzt worden wäre. Produziert wird "For All Mankind" von den Machern der Erfolgsformate "Outlander" und "Kampfstern Galactica".Eine Komödie namens "Dickinson", in der es um die amerikanische Dichterin Emily Dickinson geht, ist auch bereits im Kasten. Das Drehbuch stammt von Alena Smith, die Hauptrollen spielen Hailee Steinfeld ("True Grit") und Jane Krakowski ("30 Rock"). Darüber hinaus sind die Dreharbeiten für einen Thriller mit unbekanntem Titel unter der Regie von M. Night Shyamalan sowie eine Komödie von den Machern der Serie "It's Always Sunny in Philadelphia" abgeschlossen.Alle genannten Projekte befinden sich der Zeitung zufolge in der Postproduktion. Diese dürfte aller Erfahrung nach mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate in Anspruch nehmen. Es ist also damit zu rechnen, dass die Filme und Serien spätestens im Herbst dieses Jahres in Apples Videostreaming-Dienst zu sehen sein werden.