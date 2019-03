Apples TV-Streaming: Alle künftigen Filme und Serien

Patchinko:

The Terror

Time Bandits:

Thor: Tag der Entscheidung

„Life Undercover“:

Captain Marvel

The Following

Hala:

BoJack Horseman

Science Fiction Miniserie:

Mr. & Mrs. Smith

Sherlock Holmes

The Hunt

Justin-Lin-Action:

Fast and the Furious: Tokyo Drift

Scorpion

S.W.A.T

Peanuts MINT Serie:

My Glory Was I Had Such Friends:

Nevelot:

Homelands

Law and Order: SVU

Defending Jacob:

Captain America

Planet der Affen: Revolution

Losing Earth:

Hilde Lysiak Drama:

The Florida Project, Der unvergleichliche Ivan

Dickinson:

Pitch Perfect

The Affair

Ananas Express

Beyond TV

Breadwinner

Calls

Calls

Shantaram

House of Cards

American Hustle

Puppenshow

Sesamstraße

Psychothriller von M. Night Shyamalan:

Planet der Affen

Six Feet Under

Harry Potter

Games of Thrones

Amazing Stories:

Entourage

Operation: 12 Strong

Narcos

Morning Talk Show:

The Office

Black Mirror

Are You Sleeping:

The Help

Little America:

The Big Sick

See:

See

Peaky Blinders – Gangs of Birmingham

Tribute von Panem

Blade Runner 2049

Les Miserables[/i Miniserie] soll ihren Sohn darstellen. Daneben spielt auch Alfre Woodard ([i]Luke Cage

Games Of Thrones

Central Park:

Central Park

Bob’s Burgers

Foundation:

Star Wars

Swagger:

Comedy-Format mit Kristen Wiig:

Saturday Night Live

You Think It, I’ll Say It

Sci-Fi-Serie von Ronald D. Moore:

House of Cards, Altered Carbon

Patriot

LA Confidential

TV-Projekt von Damien Chazelle:

La La Land

Homes:

Apple hat eine Menge Serien und Filme beauftragt, einige befinden sich noch in der Konzeptionsphase, andere sind bereits fertig gedreht oder schon beim Kauf abgeschlossen gewesen. Die Angaben stellen keinen Anspruch auf Korrektheit und basieren zum größten Teil auf Gerüchten, deren Wahrheitsgehalt unbekannt ist.Die Recht zur Verfilmung des gleichnamigen Weltromans von Min Jin Lee sicherte sich Apple nach einem Bieterwettstreit. Die Geschichte einer koreanischen Einwandererfamilie spielt zwischen den USA, Südkorea sowie Japan und soll vom Auftraggeber mit einem der größten Budgets ausgestattet worden sein. Soo Hugh () schrieb das Drehbuch für die achtteilige Serie, führt und produziert sie. Media Res leitet die Gesamtproduktion.Taika Waititi wird nicht nur die Regie bei der Serien-Adaption von Terry Gilliams Film „Time Bandits“ übernehmen, sondern auch am Drehbuch mitwirken. Der Regisseur vonsitzt zudem zusammen mit Terry Gilliam und Dan Helsted im leitenden Produzenten-Team.Der Titel der Serie, die auf der Biografie einer Agentin des US-Auslandsgeheimdienstes basieren soll, ist noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Sicher sei Berichten zufolge jedoch, dass Brie Larson () die Hauptrolle spielen und als Produzentin auftreten wird. Das Buch „Life Undercover: Coming of in the CIA“ soll Megan Martin () zu einer Serie umschreiben. Media Res und 51 Entertainment übernehmen die Produktion.Der Film thematisiert das Leben der 17-jährigen Muslimin gleichen Namens auf einer modernen High School in Chicago. Apple kaufte ihn auf dem Sundance Festival 2019 ein. Regie und Buch stammen von Minhal Baig (), Jada Pinkett Smith produzierte das Teenager-Drama.Von der Serie, die in einer unbekannten Zukunft spielen soll, ist bekannt, dass sie sich über 10 Episoden erstrecken soll und von Simon Kinberg und David Weil stammt. Sie soll „groß angelegt”, „ehrgeizig“ und „charakter-getrieben“ sein. Kinberg verantwortete die X-Men-Filme und arbeitete ansowiemit. Seine Firma Genre Films produziert parallel „Designated Survivor” für Netflix und das noch nicht erschienene Nazi-Dramafür Amazon Video.Der Regisseur von, und den Pilot-Folgen vonundhat einen Exklusiv-Vertrag mit Apple unterschrieben. Justin Lin arbeitete zuvor für Sony Pictures.Mithilfe von Snoopy & Co. soll die Produktionsfirma DHX Media bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für Naturwissenschaften wecken. Aufgrund eines Deals von NASA mit DHX Media gehen Beobachter davon aus, dass Astronomie dabei im Vordergrund stehen wird.Das Drama basiert auf den Memoiren von Amy Silverstein und dreht sich um eine Gruppe von Frauen, die Silverstein unterstützten, während sie auf ihre zweite Herztransplantation wartete. Als Hauptdarstellerin wird Jennifer Gartner gehandelt. J.J. Abrahms soll die Leitung der Produktion übernommen haben.Für die brutale Serie aus Israel soll Apple Richard Gere als Hauptdarsteller vorgesehen haben. Howard Gordon () und Warren Leight () waren in Gespräch, um das Projekt zu führen. Der düstere Amok-Lauf zweier Veteranen passt so gar nicht in die wiederholten Verlautbarungen, Apple wolle nur familienfreundliche Inhalte anbieten. Das Projekt befand sich zuvor bei HBO in der Entwicklung.Apple hat sich die Rechte an der Serie mit Chris Evans () gesichert. Er wird auch die Produktion des Dramas übernehmen, das auf den gleichnamigen Bestseller von William Landay basiert. Mark Bomback () schreibt die Serie und übernimmt die Gesamtleitung.Ein Artikel des Journalisten des New York Magazines, Nathaniel Rich, stellt die Basis der Serie dar, deren Rechte nun Apple übernommen hat. Steve Jobs Witwe ist an dem ausführenden Studio Anonymous Content beteiligt. Das Skript soll 30.000 Wörter umfassen und dreht sich um das Engagement unter anderem von Aktivisten, Wissenschaftler und Politikern, die zwischen 1979 und 1989 versuchten, das Thema Klimawandel auf die Agenda zu hieven.Es handelt sich um die Geschichte des 8-jährigen Mädchens, gespielt von Brooklynn Prince (), das einen Mord in ihrer Stadt aufklärt.Um die Welt der gleichnamigen Dichterin im 19. Jahrhundert dreht sich das Comedy-Projekt, das in 30-Minütigen Folgen ausgestrahlt werden soll. Hailee Steinfeld ausspielt die Hauptperson. Alena Smith () schrieb das Drehbuch und fungiert als Produzentin neben David Gordon Green (), der zusätzlich Regie führt.: Das irische Studio Cartoon Saloon produziert den Animationsfilm. Es wurde bereits für den Oscar nominiert und feierte zuletzt mitErfolge.: Die Rechte an der französische Mini-Serie soll Apple bereits erworben haben und an einer Lokalisierung arbeiten.erzählt in Kurzgeschichten über reale Audio-Quellen und minimale Visuals.: Der Produzent vonDavid Manson leiten die Adaption des gleichnamigen Romans von Gregory David Robert. Darin landet ein Gefängnis-Ausbrecher aus Australien in der Unterwelt von Bombay. Das Skript stammt von Eric Warren Singer (), der Mason zusätzlich bei der Ausführung hilft.: Apple hat Sesame Workshop () mit einer Puppenshow beautragt. Das Format für Kinder soll Live-Action-, Puppen- und Animationskomponenten mischen.Schon zuvor haben wir folgende Projekte für Apple Streaming-Dienst zusammengetragen und deren Informationen – sofern möglich – aktualisiert:Der Regisseur von „The Sixth Sense“ und „Unbreakable” führt die Gesamtproduktion und bei der ersten Episode des zehnteiligen Psycho-Thrillers Regie. Als Hauptdarsteller sind Toby Kebbell () und Lauren Ambrose () vorgesehen. In Nebenrollen sollen Rupert Grint () und Nell Tiger () zu sehen sein.Die Neuauflage der in den 1980er Jahren von Steven Spielberg produzierten Mystery-Serie zählt zu den ersten TV-Produktionen, die sich Apple sicherte. Jede einzelne Episode soll einen neuen, in sich geschlossenen Plot und andere Charaktere beinhalten. Edward Burns (), Austin Stowell () und Kerry Bishé () besetzen Rollen darin.Die Dramaserie mit Jennifer Anniston, Reese Witherspoon und Steve Carell () in den Hauptrollen wirft einem Blick hinter die Kulissen der vor allem in den USA populären Morningshows. Daneben spielen auch Billy Crudup und Gugu Mbatha-Raw () mit. Witherspoon ist über ihr Unternehmen Hello Sunshine auch für die Produktion zuständig.Das ebenfalls von Witherspoons Firma entwickelte Drama basiert auf dem gleichnamigen Krimi-Bestseller von Kathleen Barber. Die Hauptrolle wird Oscar-Gewinnerin Octavia Spencer () spielen.Die Comedy-Reihe porträtiert das Leben von Immigranten in den Vereinigten Staaten auf eine lockere, humorvolle Weise. Das Konzept stammt von Kumail Nanjiani und Emily V. Gordon. Beide wurden im Jahr 2018 für ihre gemeinsame Drehbuch-Arbeit () für den Oscar nominiert.Für das Drehbuch vonist Steven Knight zuständig, der bereitsentwarf. Francis Lawrence übernimmt die Regie. Lawrence arbeitete unter anderem bei den letzten drei Teilen der Reiheals Regisseur. Sylvia Hoeks ausspielt neben Archie Madekwe die Hauptrolle. Sie soll die Königin Kane mimen, ein „spritueller, militärischer und politischer“ Charakter. Madkwes () eine Rolle, sowie-Star Jason Momoa.Das animierte Comedy-Musicalhandelt von einer Hausmeister-Familie, die im New Yorker Park lebt und ihre Heimat vor Gefahren bewahrt. Das Konzept stammt von Loren Bouchard, der bereits Serien wieentwickelte.Die Science-Fiction-Serie basiert auf der gleichnamigen, dreiteiligen Literaturreihe von Isaac Asimov. Die Saga über ein Weltraumreich vieler von Menschen bewohnter Planeten inspirierte George Lucas einst maßgeblich bei der Entwicklung vonDas Sport-Drama konzentriert sich auf das frühe Leben und den Beginn der Karriere des Basketballers Kevin Durant, der momentan für die Golden State Warriors spielt. Die Serie ergründet die Welt des Amateurbasketballs im Rahmen der Amateur Athletic Union (AAU) und wie die Spieler, Trainer sowie deren Familien mit dem täglichen Kampf um den sportlichen Aufstieg umgehen. Rock Bythewood („Notorious“) soll das Skript geschrieben haben, Regie und die Gesamtproduktion führen.Die durch die amerikanische Comedy-Reihebekanntgewordene Darstellerin Kristen Wiig übernimmt die zentrale Rolle in der noch namenlosen Unterhaltungsserie. Der Inhalt orientiert sich an der Kurzgeschichtensammlungvon Curtis Sittenfeld.Das noch namenlose TV-Format spielt in einer futuristischen Welt, in der die Rivalität zwischen den USA und Russland um prestigeträchtige Weltraummissionen nie endete. Joel Kinnaman (, Michael Dorman () and Sarah Jones () spielen die Hauptrollen.Noch nichts ist bislang über das Projekt bekannt, das der Regisseur und Drehbuchautor des Musical-Hitsfür Apple auf die Beine stellen soll. Nur so viel ist sicher: Chazelle wird in allen Episoden der ersten Staffel Regie führen und auch das Drehbuch beisteuern.Das Lifestyle-Format beschäftigt sich mit außergewöhnlichen Häusern und den Menschen, die darin leben. Auch die für den Bau zuständigen Architekten sollen zu Wort kommen.