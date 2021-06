Apples Quartalszahlen am 27. Juli: Hohe Erwartungen, günstige Vorzeichen

Zweites Jahresquartal, drittes Finanzquartal

Mac und iPad wohl top, AirPods eher schwach

Für Apple ist das zweite Jahresquartal normalerweise eine eher schwierige Phase. In den Monaten April bis Juni ereignet sich normalerweise nicht viel, denn selbst wenn die WWDC mit neuer Hardware einhergeht, fallen die Verkaufszahlen nur noch für kurze Zeit in den Dreimonatszeitraum. Gleichzeitig liegt aber auch die Vorstellung der letzten iPhone-Generation mehr als ein halbes Jahr zurück und längst beschäftigt sich die Technikwelt damit, welche Neuerungen für die nächste Serie zu erwarten sind. Die Verkaufsrekorde fallen daher normalerweise auch immer auf das vierte Jahresquartal, wenn das Weihnachtsgeschäft sowie der iPhone-Verkaufsstart für noch vollere Kassen sorgen.Wie es in diesem Jahr zwischen Anfang April und Ende Juni lief, verkündet Apple am 27. Juli. Der Termin tauchte heute erstmals auf der Investorenseite auf. Wie immer gibt es eine telefonische Pressekonferenz, auf der Apple die Zahlen näher aufschlüsselt und sich den Fragen der zugeschalteten Marktexperten stellt. In der Vergangenheit waren Tim Cook und Finanzchef Luca Maestri schon diverse Male spannende Zusatzinformationen zu entlocken, weswegen viele Apple-Interessierte der Veranstaltung stets folgen. Wie immer beginnt die Pressekonferenz um 2 Uhr Ortszeit, also 23 Uhr unserer Zeit.Gerade eben hatten wir erst über die Einschätzungen von Loup Ventures berichtet, wonach Apple wohl wieder satte Steigerungsraten im Vergleich zum Vorjahr erzielen kann. Obwohl es sich um das normalerweise schwächere Sommerquartal handelt, komme Apple der Nachfrage nach Macs und iPads kaum hinterher. Gleichzeitig war von anderer Stelle zu hören, dass eine andere Sparte schwächelt. So komme es bei den AirPods verstärkt zu Kaufzurückhaltung, weswegen Apple deutlich unterhalb der eigenen Prognosen operierte. Dies dürfte jedoch das zu erwartende Ergebnis kaum trüben – zumal der Dienste-Sektor kontinuierlich wächst und eine einzelne Zubehör-Kategorie auffangen kann.