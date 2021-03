Apples M1 als Ansporn: Qualcomm entwickelt angeblich neue Hochleistungs-CPU

Apple Silicon verweist die Konkurrenz auf die Plätze

Qualcomm entwickelt einen ARM-Zwölfkerner

SC8280CP in frühem Entwicklungsstadium

Mit MacBook Pro M1, MacBook Air M1 und Mac mini M1 demonstriert Apple, zu welcher Performance die wenig energiehungrige ARM-Architektur fähig ist. Die Windows-Welt fußt hingegen nach wie vor nahezu ausschließlich auf x86-Prozessoren von Intel und AMD. Microsoft bietet zwar seit geraumer Zeit Windows 10 on ARM an und hat sogar ein hauseigenes Convertible mit ARM-CPU im Programm, allerdings liegt dieses leistungsmäßig deutlich hinter den Geräten mit Apple Silicon.Einer der Gründe dafür ist die Tatsache, dass es sich bei dem gemeinsam von Windows-Konzern und Qualcomm entwickelten Prozessor namens "Microsoft SQ2" im Kern um einen Snapdragon 8cx handelt. Dieser ist als Mobil-SoC auf Effizienz getrimmt, was zu in diesem Fall erheblich zulasten der Performance geht. Apples MacBook Air M1 etwa verweist daher das Surface X Pro leistungsmäßig auf die Plätze. Apples Vorsprung in Sachen Leistung und Energieeffizienz sorgt nun offenbar dafür, dass Qualcomm ebenfalls eine leistungsfähige ARM-CPU für Notebooks und möglicherweise Desktops entwickelt.Einem Bericht von Windows Latest zufolge soll der Nachfolger des Snapdragon 8cx die Bezeichnung Snapdragon SC8280CP tragen. Das Unternehmen verzichtet bei diesem Prozessor auf das seit einigen Jahren übliche Big-Little-Prinzip, bei dem Hochleistungskerne mit langsameren und daher energiesparenden Recheneinheiten kombiniert werden. Statt dessen setzt Qualcomm in diesem Fall auf das Zusammenspiel von acht Kernen des Typs "Gold+" (2,7 Gigahertz) mit vier ebenfalls sehr performanten "Gold"-Cores (2,43 Gigahertz).Der Snapdragon SC8280CP verfügt zudem angeblich über eine integrierte Neural Processing Unit (NPU). Diese ist für sämtliche Rechenoperationen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen zuständig. Qualcomms neuer ARM-Prozessor befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Erste Exemplare werden allerdings laut Windows Latest bereits getestet, unter anderem in einem Notebook mit 14-Zoll-Display und 32 Gigabyte RAM. Zum Einsatz kommt dabei Windows 10 on ARM. Benchmark-Ergebnisse sind bislang nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, es bleibt also abzuwarten, ob Qualcomms auf Performance getrimmte ARM-CPU in Kombination mit Microsofts Betriebssystem Apples M1 tatsächlich Paroli bieten kann. Wann der neue Prozessor erscheint, ist nicht bekannt.