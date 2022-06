Apples „35W Dual USB‑C Port Power Adapter“: Teardown des Netzteils offenbart nähere Details

Symmetrisches Innenleben des „35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter“

Neben der regulären Variante können US-Käufer auch zu einem kompakten Modell greifen

Dual-Charger kommt mit MacBook Air M2 – in bestimmten Fällen

Wer ein neues Netzteil direkt bei Apple kaufen möchte, findet seit Kurzem ein Produkt im Sortiment vor: Der „35W Dual USB‑C Port Power Adapter“ lädt beispielsweise das MacBook Air, das iPhone, iPad oder die Apple Watch – bei Bedarf werden zwei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgt. Eine Besonderheit zeichnet die alternative Version mit NEMA-1-Stecker aus, wie sie etwa in den USA zum Einsatz kommen: Die lassen sich bei dem Netzteil einklappen und sorgen so für eine überaus kompakte Gehäuseform. Apple vermarktet das Zubehör in den Vereinigten Staaten daher auch als „35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter“. ChargerLAB nahm diese Variante nun genauer unter die Lupe.Wer sich für den Kauf des 65 Euro teuren Netzteils im Apple Online Store entscheidet, erhält nur relativ wenige Informationen zum Produkt – außerdem befindet sich wenig überraschend kein Ladekabel im Lieferumfang. ChargerLAB hat sich im auf dem hauseigenen YouTube-Kanal der kompakten US-Variante angenommen und dieser einem Teardown unterzogen.Das Innenleben zeigt sich sehr aufgeräumt – und vor allem symmetrisch: Der Charger verfügt über zwei parallel geschaltete Stromkreisläufe, die beide aktiv werden, sobald nur ein Gerät angeschlossen ist. In diesem Fall liegt die Leistung bei 35 Watt. Ist hingegen jeder der zwei USB-C-Anschlüsse belegt, erhält entweder jedes Gerät 17,5 Watt Leistung oder das stromhungrigere Device kommt in den Genuss von 27,5 Watt, während sich zum Beispiel die AirPods oder Apple Watch mit 7,5 Watt begnügen müssen. Wer ein MacBook Air und ein iPad gleichzeitig nutzen und aufladen möchte, kann dies allerdings nicht mit dem Netzteil tun: Die Leistung reicht hierfür nicht aus.Die Bauweise des Ladegeräts unterscheide sich laut ChargerLAB deutlich von allen anderen Netzteilen Apples. So sei es während der Massenproduktion einfach, die Stecker je nach Region zu ersetzen. Wer sich in Deutschland trotz der fehlenden kompakten Bauform für den Dual-Charger interessiert, kann diesen entweder gesondert bestellen oder erhält ihn beim Kauf eines MacBook Air M2: Bei der Version mit 8-Core-GPU werden 20 Euro Aufpreis fällig, beim Modell mit 10-Kern-GPU und mindestens 512 GB großer SSD ist das Netzteil im Preis inbegriffen.