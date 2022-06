Strom wird automatisch verteilt

Kompakt-Version nicht in Deutschland

Auf Reisen ist es nervig, viele Netzteile mitnehmen zu müssen – und schon länger bieten Dritthersteller Netzteile mit zwei oder mehr Anschlüssen an, um mehrere Geräte gleichzeitig laden zu können. Apple-Netzteile hingegen brachten bislang stets nur einen Anschluss zum Aufladen eines Gerätes mit. Doch auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference präsentierte Apple ein neues Netzteil mit zwei USB-C-Anschlüssen.Das Netzteil eignet sich mit einer Leistung von 35 Watt nicht für größere Laptops. Apple empfiehlt es nur für das MacBook Air – hier allerdings auch inklusive der Intel-Varianten seit dem Jahr 2015. Ansonsten sollen sich alle Apple-Geräte wie das iPhone, iPad, die Apple Watch oder die AirPods mit dem "35W Dual USB‑C Port Power Adapter" aufladen lassen.Das neue Netzteil steht ab sofort im Apple Online Store und in den Apple Retail Stores zum Kauf für 65 Euro bereit. USB-C- oder Lightning-Kabel befinden sich nicht im Lieferumfang und müssen separat erworben werden. Wer heute bestellt, erhält das Netzteil Ende der Woche.Das neue Netzteil verteilt den verfügbaren Strom automatisch auf die zwei USB-C-Anschlüsse. In einem Support-Artikel beschreibt Apple, wie dies abläuft: Wenn man beispielsweise einen Mac und ein iPhone oder iPad auflädt, erhält jedes Gerät 17,5 Watt. Lädt man jedoch ein kleineres Gerät (wie eine Apple Watch oder AirPods) zusammen mit einem Mac, iPhone oder iPad auf, erhält das kleinere Gerät 7,5 Watt, das andere 27,5 Watt.In den USA und anderen Ländern, welche auf den NEMA-1-Stromstecker setzen, bietet Apple auch eine Kompaktversion des Dual-USB-C-Netzteils an. Dies verfügt ebenfalls über eine Leistung von 35 Watt und ist zum gleichen Preis erhältlich.Da sich die NEMA-1-Kontakte einklappen lassen, ist das Netzteil sehr kompakt. Doch bei den hierzulande verwendeten Steckertypen ist ein derartiges Design nicht möglich, weswegen Apple dieses Netzteil nicht im deutschen Apple Store anbietet.