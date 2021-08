Apple wirft iDOS endgültig aus dem App Store

Keinen ausführbaren Code nachladen

Retro-Gamer traurig

iDOS war eine Besonderheit im App Store: Normalerweise sind Programme, welche andere ausführbare Dateien nachladen oder das Einspielen aus externen Quellen erlauben, verboten. Doch iDOS war mit kleineren Unterbrechungen seit 2010 im App Store präsent. Aber der Entwickler Chaoji Li stand öfters in Konflikt mit Apple, da das Unternehmen Updates für den Emulator teils jahrelang aufgrund von Regelverstößen blockierte.Bereits vor zwei Wochen kündigte Apple an, iDOS in 14 Tagen zu entfernen, wenn der Entwickler die App nicht an das App-Store-Regelwerk anpasst. Da dies nicht möglich ist, ohne die eigentliche Kernfunktionalität zu entfernen, ließ Chaoji Li die Frist verstreichen – und Apple entfernte nun iDOS endgültig aus dem App Store.In den App-Store-Regeln ist zu lesen, dass Apps keinen zusätzlichen Code herunterladen, installieren oder ausführen dürfen, welcher die Funktionalität maßgeblich verändert (Punkt 2.5.2 im Regelwerk ). Bei iDOS ist dies unzweifelhaft der Fall, da das Programm die Installation von älteren Programmen und Spielen für Microsoft DOS erlaubt. Findigen Nutzern gelang es sogar, Windows 3.1 mittels iDOS auf dem iPad zu installieren.Regel 2.5.2 hat folgenden Hintergrund: Apple möchte bei der Begutachtung einer App die finale Version und den kompletten Funktionsumfang prüfen. Können Entwickler den Funktionsumfang von Apps nach der Begutachtung extern ändern, ist dies nicht möglich. Ob diese Regel noch zeitgemäß ist, sei dahingestellt: Jede App, welche einen Browser zur Umsetzung von App-Funktionalitäten verwendet, kann ihre Funktionsweise komplett verändern. Der Entwickler muss nur entsprechende HTML-Seiten und Skripte auf dem eigenen Server austauschen, um neue Funktionen zu integrieren – welche Apple beim Review nie zu Gesicht bekam.Die Regel hat zur Folge, dass auf dem iPhone und iPad viele beliebte Emulatoren nicht gestattet sind. Im Google Play Store sind solche Apps aber erlaubt. Beispielsweise erfreut sich auf Android der Emulator "ScummVM", über welchen sich viele alte Point-And-Click-Adventures spielen lassen, höchster Beliebtheit. Im App Store sucht man die App vergebens.