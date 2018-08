Apple wildert bei Tesla – nicht nur wegen Project Titan

Project Titan und mehr Kontrolle über Produktionsprozesse

Apple interessiert sich CNBC zufolge stark für Angestellte des Elektroauto-Pioniers Tesla. Dutzende vorherige Tesla-Mitarbeiter sind seit Ende 2017 schon zu Apple gewechselt, so der Bericht. Darunter befinden sich nicht nur Automotive-Experten, sondern auch Softwareentwickler und Zulieferer-Spezialisten. CNBC beruft sich auf Aussagen von aktuellen und ehemaligen Angestellten des Elektroauto-Herstellers sowie LinkedIn-Daten.Der Zustrom an Tesla-Mitarbeitern ist nicht nur ein Indikator für Apples anhaltendes Engagement bezüglich der hauseigenen Automobil-Initiative „Project Titan“, sondern auch ein Fingerzeig für die allgemeine Unternehmensstrategie. Apple möchte mit dem neuen Personal laut des Berichts noch mehr Kontrolle über Produktionsprozesse und Fertigungsmethoden aller eigenen Produkte erlangen.In diesem Jahr hat Apple schon mindestens 46 Arbeitskräfte verpflichtet, die unmittelbar vor dem Wechsel zum Unternehmen aus Cupertino für Tesla arbeiteten. Hinzu kommen frühere Tesla-Ingenieure aus den Bereichen Autopilot, Antrieb sowie Firmware und einige Zulieferer-Manager. Einer der prominenteren Zugänge war Doug Field, der beim Unternehmen von Elon Musk für den gesamten Engineering-Bereich verantwortlich war.Einige Tesla-Mitarbeiter berichten hinter vorgehaltener Hand von mehr freiwilligen Abgängen als in den vorherigen Jahren. Der Verlust von Field habe die allgemeine Abwanderungsbereitschaft bei Tesla noch verstärkt. Der Autohersteller widerspricht dieser Darstellung vehement: „Wir haben hundertmal weniger Geld als Apple – deswegen kann Apple es sich natürlich leisten, mehr zu zahlen. Wir befinden uns zudem in extrem schwierigen Konkurrenzkämpfen mit Fahrzeugherstellern, die hundertmal mehr Autos als wir im letzten Jahr produzierten“, so ein Tesla-Sprecher. Der „sehr schweren Arbeit“ beim Elektroauto-Anbieter sei eben nicht jeder gewachsen.