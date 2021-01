Das Comeback des iPads bzw. der Tablets

Seit 2013 ging es jäh zurück

2020: Tablets sind wieder nachgefragt

Der restliche Markt

Als Apple vor 11 Jahren die erste Generation des iPads auf den Markt brachte, schien sich der Erfolg des iPhones zu wiederholen. Schnell schossen die Zahlen nämlich in die Höhe und von allen Seiten war zu hören, die Zeit herkömmlicher Computer sei nun abgelaufen. Auch Apple-intern war man zu jenem Zeitpunkt der Ansicht, dass dem Tablet die Zukunft gehöre. Man befinde sich in der "Post PC"-Ära, wiederholte Steve Jobs beispielsweise mehrfach. Auf der D8 Conference erläuterte er damals, normale PCs werde man weiterhin verwenden – allerdings nur noch von einem Bruchteil der Nutzer. Bekanntlich kam es aber ganz anders, denn sehr schnell stagnierte die Tablet-Welt wieder. Zwar haben andere Gerätekategorien (vor allem Smartphones) viele Aufgaben übernommen, doch noch immer werden Computer massenhaft verkauft und genutzt – und der ARM-Umstieg zeigt, wie viel Aufmerksamkeit Apple dem Mac widmet.Drei Jahre lang gingen die iPad-Verkaufszahlen nach oben, bis sie im Weihnachtsquartal 2013 mit mehr als 25 Millionen Stück ihren Rekord erreichten. Anschließend erfolgte allerdings ein regelrechter Absturz, denn nur ein einziges Mal übertraf Apple noch die Marke von 15 Millionen Stück, in mehreren Quartalen waren es sogar nur noch einstellige Zahlen. Apple gab das iPad jedoch nicht auf und investierte weiterhin viel in die Plattform. Tim Cook wurde nicht müde zu betonen, welchen Stellenwert Tablets im Produktivbereich haben. Auch dank günstigerer Modelle wie dem iPad ohne Namenszusatz kehrte Apple zumindest den Negativtrend bei den Verkaufszahlen um.Im Laufe des vergangenen Jahres konnte man indes wieder ein Comeback des iPads beobachte. Dies geschah allerdings nicht ganz aus freien Stücken, denn vor allem die Corona-Pandemie und veränderte Arbeits-/Lernbedingungen sorgten für massenhafte Nachfrage. Auf diesen Punkt wiesen Tim Cook und Luca Maestri auch auf der Pressekonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen hin. Zwar nannte Apple keine Stückzahlen, dem Marktforschungsunternehmen Canalys zufolge setzte Apple aber mehr als 19 Millionen Geräte ab. Seit 2014 gab es derlei Werte nicht mehr, zumal das iPad normalerweise nur geringfügig vom Weihnachtsgeschäft profitiert.Vergleicht man Apples Abschneiden mit dem restlichen Markt, so ist deutlich zu erkennen, dass die gesamte Produktgattung derzeit profitiert – und nicht nur das iPad. Im Vorjahreszeitraum wurden laut Canalys 34,3 Millionen Geräte verkauft, jetzt waren es hingegen 52,8 Millionen. Dies entspricht einem Zuwachs um mehr als 50 Prozent – da Apple sich nur um 40 Prozent steigerte, sank der Marktanteil aber um vier Prozentpunkte auf jetzt 36 Prozent.