Apple verkündet unglaubliches Rekordquartal: 111,4 Milliarden Dollar Umsatz

Ergebnisse nach Sparten

Keine Prognose

Dividendenzahlung

Vieles hatte im Vorfeld schon darauf hingedeutet, nun bestätigte Apple die Berichte offiziell. In der Tat kann Cupertino auf das erfolgreichste Quartal der Unternehmensgeschichte zurückblicken, denn über mehrere Produktsparten hinweg gibt es hervorragende Ergebnisse zu vermelden . Der Quartalsumsatz lag bei 111,4 Milliarden Dollar – verglichen mit 91,8 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der Gewinn lag bei 28,755 Milliarden Dollar – dies entspricht einem Zuwachs um 35 Prozent.Für den ersten dreistellige Milliardenumsatz führte unter anderem die Tatsache, dass die Initialverkäufe der neuen iPhone-Generation diesmal komplett in den Dreimonatszeitraum Oktober bis Dezember fielen. Apple weist für das vierte Jahresquartal 2020, welches in der eigenen Zählung bereits das erste Quartal 2021 ist, iPhone-Verkäufe im Wert von 65,6 Milliarden Dollar aus. Insgesamt zeigt sich, dass selbst die optimistischen Stimmen noch zu vorsichtig waren: Exakte Stückzahlen nennt Apple bekanntlich seit zwei Jahren nicht mehr und verkündet stattdessen nur den Umsatz. Folgendermaßen sah es im vierten Jahresquartal 2020 in den einzelnen Sparten aus, in Klammern steht jeweils das Ergebnis vor einem Jahr.iPhone: 65,6 Milliarden Dollar (vs. 56 Milliarden)Mac: 8,675 Milliarden Dollar (vs. 7,2 Milliarden)iPad: 8,435 Milliarden Dollar (vs. 6 Milliarden)Wearables/Accessories: 12,971 Milliarden Dollar (vs. 10 Milliarden)Dienste: 15,761 Milliarden Dollar (vs. 12,7 Milliarden)Damit bietet sich ein altbekanntes Bild. Das iPhone sorgt für den größten Umsatz, Dienste für einen kontinuierlich großen prozentualen Zuwachs. Allerdings kann Apple auch im Mac-Bereich glänzen, denn der reißende Absatz setzt sich fort. Ein Grund dürfte sicherlich auch sein, wie gut die M1-Macs in der Presse aufgenommen wurden, allerdings spielte Apple auch die weltweit stark vertretene Arbeit im Home Office in die Karten.Nach Regionen aufgeschlüsselt legte Apple vor allem in China massiv zu (13,5 auf 21,3 Milliarden Dollar), doch auch Europa (23,2 auf 27,3 Milliarden) und die USA/Südamerika (41,4 auf 46,3 Milliarden Dollar) waren erfolgreich.Zum vierten Mal in Folge gibt es allerdings keine Prognose, denn noch immer hält Apple die Situation auf dem Weltmarkt für zu unsicher, als fundierte Vorhersagen zum erwarteten Abschneiden möglich sind.Wer zum Stichtag Wertpapiere hält, Apple legte hierfür den 8. Februar fest, erhält am 11. Februar eine Dividende in Höhe von 0,205 Dollar pro Aktie. Somit bleibt die Höhe der Ausschüttung für Anleger unverändert.