Apple vs. Samsung: Greg Joswiak und andere Apple Manager sagen aus

Designer Richard Howard erklärt Relevanz der Design-Patente

Designteam enttäuscht über Samsungs Kopie

Prozess ursprünglich 2011 gestartet

Im Patentstreit zwischen Apple und Samsung, der gerade in eine neue Runde geht, hat als erster Zeuge gestern Greg Joswiak ausgesagt. Apples Chef für Produktmarketing der iPhone-Sparte war angetreten, um zu erklären, warum Design für Apple so entscheidend ist. Joswiak führte aus, dass Steve Jobs derjenige war, der dem Design eine so zentrale Stellung bei der Produktentwicklung zuwies. Er ging sogar noch weiter und sagte: "Das ist etwas, das Steve in der DNA des Unternehmens verankert hat." Das Risiko sei immens gewesen, so der Produktverantwortliche für die iOS-Sparte. "Wir haben wirklich alles riskiert, was Apple zu der Zeit erfolgreich machte… wir haben die gesamte Firma als Wetteinsatz eingesetzt", wird Joswiak weiter von einem Reporter zitiert Anschließend präsentierten Apples Anwälte Bilder von Produkten und Verpackungen des Konzerns. Zudem wurden frappierend-ähnliche Samsung-Geräte im Vergleich gezeigt. Richard Howard, senior director of design, und einer der führenden iPhone-Designer sprach über Samsungs "Runterreißen" des Designs: "Sie haben versucht einen Teil seiner ikonischen Natur runterzurupfen und zu sagen ,Wir sind auch cool'." Apple habe im Designprozess Hunderte von Prototypen verworfen. Der intensive Auswahlprozess mache Apples Design-Patente so wertvoll.Tony Blevins ist Chef der Beschaffung bei Apple und gab einen emotionalen Eindruck wie der erste Designprozess von statten ging und wie enttäuschend er die Veröffentlichung der Samsung-Kopien empfand. Er sagte: "Eine kleine Gruppe von uns hat seit Jahren unermüdlich an diesem Produkt gearbeitet. Wir arbeiteten lange Nächte und Wochenenden, wir opferten Zeit mit unseren Familien, wir verpassten Geburtstage. Wir haben Patente angemeldet und versucht, die Dinge richtig zu machen, damit wir die Früchte unserer Arbeit genießen können". Als die Samsung-Handys erschienen waren, habe er "jede negative Emotion, die man sich vorstellen könnte", erfahren.Der Patentstreit zwischen Apple und Samsung läuft bereits seit 2011. Apple gewann zunächst und ein Gericht verdonnerte Samsung zu einer Strafe von einer Milliarde US-Dollar. In folgenden Prozessen gelang es Samsung die Strafe immer stärker herunterzusetzen, am Ende auf 339 Millionen US-Dollar. Samsung zog vor das höchste Gericht und erreichte dort eine weitere Herabsetzung der Strafe. Der Supreme Court änderte damit die jahrhundertealte Berechnung von Schäden in den USA. Er verwies den Fall zurück an den Destrict Court, der nun feststellen soll, wie hoch der Schaden anzusetzen ist und welche Zahlungen für Samsung daraus resultieren.