Apple vs. Facebook und der Wettstreit um 75.000 Quadratmeter in Manhattan

Das "James A. Farley Post Office" zählt aufgrund der aufsehenerregenden Architektur zu den häufig fotografierten Gebäuden Manhattans. Erbaut vor rund 100 Jahren bietet das James A. Farley Building ein Potpourri verschiedener Stile, wobei die Korinthischen Säulengänge das Bild besonders prägen. Während der Zeit als Hauptpostamt (Postleitzahl 10001!) konnten Kunden an allen Tagen der Woche an die Schalter treten und Postgeschäfte tätigen.Jetzt steht das historische Gebäude aber vor einer neuen Ära, denn es soll aufwendig renoviert werden. Diverse namhafte Anbieter bewerben sich um den Zuschlag, in Zukunft Hauptmieter des Gebäudes sein zu dürfen. Besonders prominent treten dabei Apple und Facebook auf, die beide sehr interessiert an den rund 75.000 Quadratmetern Bürofläche sind.Berichten zufolge wollte auch Amazon gerne Teile der Räumlichkeiten besiedeln, entschied sich dann aufgrund der starken Konkurrenz aber dagegen. Momentan sieht es daher nach einem Wettstreit zwischen Apple und Facebook aus, die beide das komplette Gebäude betreiben möchten – also alle vier Stockwerke und den Dachgarten. Das Immobilienunternehmen hinter dem Umbau stellt sich das fertige Ergebnis übrigens folgendermaßen vor:Der Ausgang des Wettstreits ist derzeit schwer abzuschätzen. Vor allem ein wichtiger Aspekt scheint aber Facebook in die Karten zu spielen. Der Chairman des Immobilienunternehmens Vornado Realty Trust hat enge Verbindungen mit Facebook. Branchenbeobachter halten dies für einen wichtigen Vorteil, der Facebook möglicherweise den Zuschlag als neuer Mieter sichert.Gleichzeitig gilt Apple aber als Unternehmen, das in Architekturfragen Liebe zum Detail sowie markante Gestaltung mehr schätzt als Facebook, sicher daher an einem Prestigeprojekt auch stärker selbst beteiligen würde. Seit geraumer Zeit arbeitet Apple mit Nachdruck daran, die Präsenz in Manhattan auszuweiten. Anfang des Jahres und im Sommer hieß es beispielsweise, geplant seien 70.000 Quadratmeter an Bürofläche. Könnte Apple das James A. Farley Building mieten, so wäre der Bedarf auf einen Schlag gedeckt, anstatt sich in viele verschiedene Gebäude einmieten zu müssen.