Apple veröffentlicht tvOS 12.2.1 und behebt Fehler

Anfang der Woche hatte Apple die zweite Betaversion des nächsten großen Updates von tvOS veröffentlicht. tvOS 12.3 wird insofern ein bedeutender Sprung, als dass die Aktualisierung den Anfang der forcierten TV-Ambitionen Cupertinos markiert. Während die exklusiv produzierten Inhalte im Rahmen von "Apple TV+" erst im Herbst erscheinen, schaltet Apple die "Apple TV channels" noch im Mai frei. Apple verfolgt damit eine zweigleisige Strategie. Einerseits bietet man Kunden Zugriff auf Inhalte, wie sie auch bei den bekannten Streaming-Portalen zur Verfügung stehen, per gesondertem Angebot gibt es aber auch Apples Eigenproduktionen – und diese sollen qualitativ aus der großen Masse an Serien herausstechen.Am heutigen Abend steht aber zuerst einmal eine kleinere Aktualisierung bereit, für die Apple im Vorfeld auch keine Betaversion verteilt hatte. Diese trägt die Versionsnummer 12.2.1 und richtet sich an alle Besitzer eines Apple TV HD bzw. eines Apple TV 4K (Store: ). Wen die Bezeichnungen verwirren: Im März änderte Apple die Nomenklatur des Apple TV geringfügig. Mit "Apple TV HD" ist die vierte Generation gemeint, wohingegen es sich beim Apple TV 4K um die seit Herbst 2017 verfügbare fünfte Generation der kleinen TV-Box handelt. Laden und installieren lässt sich die neue Version über die Software-Aktualisierung auf dem Gerät.Der Updatebeschreibung zufolge bringt tvOS 12.2.1 keine neuen Funktionen mit, stattdessen konzentrierte sich Apple auf Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen. Das erste Bugfix-Update für tvOS 12.2 erscheint damit etwas mehr als zwei Wochen nach dem letzten großen Update. Allerdings fanden die Änderungen von tvOS 12.2 ebenfalls komplett unter der Haube statt, denn Apple spendierte dem Betriebssystem des Apple TV keine sichtbaren Neuerungen. tvOS 12.3, die nächste wichtige Aktualisierung, soll gemäß Apples Ankündigung bis spätestens Ende Mai freigegeben werden – zusammen mit den Apple TV channels.