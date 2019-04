Apples neue TV-App im Detail: Frischer Look und mehr Inhalte

Neues Aussehen und mehr Funktionen



Screenshots: MacRumors

"Channels" vorerst nur in den USA

Offline-Nutzung ist möglich

Wenn iOS 12.3 im Mai erscheint, bringt es auch eine komplett neue Version der TV App auf iPhone und iPad. Einen Einblick in die runderneuerte Ausgabe gewährt Apple mit der Beta des mobilen Betriebssystems, deren zweite Version gerade veröffentlicht wurde.Die TV-App bietet neben einem grundlegend überarbeiteten Aussehen auch mehr Inhalte und erweiterte Funktionalität. So wird zum Beispiel der bisher schon vorhandene Bereich "Jetzt ansehen" um Empfehlungen erweitert, welche die App mit Hilfe von maschinellem Lernen aus den Vorlieben des Benutzers ermittelt. Dort gibt es dann unter der Überschrift "Für dich" Vorschläge, welche Filme oder Serien einem gefallen könnten. Ergänzt wird die automatische Auswahl durch von Apple erstellte redaktionelle Empfehlungen aus verschiedenen Sparten wie Sport, Fernsehshows oder Kindersendungen.Völlig neu sind die "Channels". In diesem Bereich finden sich alle Abo-Services und Pay-TV-Anbieter, die man über die TV-App buchen und nutzen kann. Spezielle Apps der einzelnen Services, die hierfür derzeit noch erforderlich sind, werden damit überflüssig. In der Betaversion stehen - allerdings vorerst nur in den Vereinigten Staaten - die US-amerikanischen Dienste Showtime, Starz, Smithsonian und Tastemade zur Verfügung. Weitere Services sollen folgen, wenn die App im Mai erscheint, angekündigt sind unter anderem CBS All Access, HBO, Nickelodeon und Comedy Central. Welche Anbieter in den "Channels" außerhalb der USA mit von der Partie sind, also zum Beispiel in Deutschland, ist zurzeit nicht bekannt. Klar ist lediglich, dass Netflix nicht mitspielt, und zwar weder in Apples Heimatland noch irgendwo sonst. Zu erwarten ist allerdings, dass zumindest Amazon Video über die App verfügbar sein dürfte, Videoinhalte des Handelsriesen wurden von Apple zumindest während der Vorstellung des neuen Angebots immer wieder sehr prominent präsentiert.Darüber hinaus lässt sich mit der neuen TV-App auch auf alle Inhalte zugreifen, die man über iTunes erworben hat. Es ist zudem möglich, diese herunterzuladen und damit offline zu nutzen. Im Herbst dieses Jahres geht zusätzlich Apples hauseigener Streamingdienst "Apple TV+" an den Start, auch er wird dann ein integraler Bestandteil der neuen TV-App sein.